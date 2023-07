Addio al Milan: valigie pronte e volo verso l’Inghilterra

Uno dei calciatori che non prenderà parte alla trasferta americana è pronto a fare le valigie per volare in Inghilterra. Cessione e addio al Milan davvero ad un passo

La lista dei calciatori, chiamati a fare le valigie e a salutare il Milan, è davvero lunga. Ieri con la prima amichevole stagionale, contro il Lumezzane, sono arrivati dei segnali inequivocabili e le convocazioni per la tournée americana hanno solo dato certezze in merito a chi non rientra più nei piani di Stefano Pioli.

I primi sono certamente Ante Rebic e Divock Origi, per i quali verrà trovata una sistemazione il prima possibile. Ad oggi hanno detto no ad Arabia Saudita e Turchia, ma prima della chiusura del mercato entrambi avranno un club diverso dal Milan.

Chi cambierà prima maglia è quasi certamente Ballo-Toure. Il terzino franco-senegalese è desideroso di giocare: in rossonero, con Theo Hernandez, lo ha fatto davvero poco. Negli ultimi giorni si è parlato tanto della possibilità Bologna, ma la pista non si è mai scaldata veramente. Premier League e Ligue 1 sono state sempre le mete preferite da parte dell’ex Monaco. Sembrava il Nizza la squadra maggiormente accredita a prendere Ballo-Toure, ma nelle ultime ore c’è stata un’accelerazione da parte del Fulham, pronto a chiudere. Il terzino mancino è dunque sempre più vicino all’addio al Milan e all’approdo in Inghilterra.

Calciomercato Milan, la lunga lista degli addii

I giocatori pronti a salutare il Milan sono davvero tanti. Oltre a quelli già citati presto potrebbero fare le valigie anche Gabbia, Messias e Adli, anche se i tre calciatori sono per partiti per gli Stati Uniti, come d’altronde De Ketelaere.

Per il belga e il francese si aspetta l’offerta giusta; il brasiliano, invece, è prossimo al passaggio al Torino, ma serve che i club trovino l’accordo. Il difensore italiano, poi, deve scegliere tra Genoa, in vantaggio, Frosinone e Cagliari. Operazione con la formula del prestito Andranno certamente via, infine, anche Lazetic, Vasquez e Caldara, per i quali si sta cercando la migliore sistamazione.