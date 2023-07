Il Milan pesca ancora dall’AZ Alkmaar: nome nuovo per l’attacco

Tra i profili seguiti dal Milan per l’attacco rossonero spunta un nuovo nome, finora mai citato, che gioca attualmente in Olanda.

Milan letteralmente scatenato sul mercato in entrata. Chi pensava che dopo gli addii dolorosi di Maldini e Massara ci sarebbe stato un periodo di lunga riflessione e stand-by si sbagliava di grosso.

Il club rossonero ha già messo a segno cinque colpi ufficiali (Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Pulisic e Reijnders), tutti in linea con i parametri imposti dalla proprietà RedBird. Inoltre nei prossimi giorni il Milan conta di chiudere anche per gli arrivi del mediano Musah e dell’ala d’attacco Chukwueze.

A quel punto mancherebbe soltanto una prima punta di qualità e senso del gol richiesta da Stefano Pioli. Con una prerogativa: che sia con passaporto comunitario, visto che l’eventuale innesto di Chukwueze dal Villarreal chiuderebbe di fatto l’accesso a calciatori extra UE. Il profilo nuovo in tal senso sarebbe già stato individuato.

Occhi su Pavlidis, la stella dell’AZ e del calcio greco

L’ultimo nome è stato lanciato dal giornalista Luca Bianchin, penna della Gazzetta dello Sport. Pare che il Milan possa attingere nuovamente dall’Olanda, precisamente dall’AZ Alkmaar, squadra con cui da poco ha definito il trasferimento di Tijjani Reijnders per il centrocampo.

Piace infatti Vangelis Pavlidis, centravanti classe ’98 e vera e propria rivelazione sia dell’Eredivisie che dell’ultima edizione di Conference League. Un attaccante dotato di fisicità, dinamismo e buon senso del gol. Proprio quello che cerca il Milan, visto che le sue caratteristiche appaiono simili a quelle di Mehdi Taremi, altro numero 9 nel mirino di Furlani.

Di nazionalità greca, Pavlidis in carriera ha però giocato sempre lontano da casa. Cresciuto nel vivaio del Bochum, in Germania, passato per la seconda squadra del Borussia Dortmund, l’ellenico è poi esploso in Olanda giocando prima per il Willem II e poi dal 2021 nell’AZ Alkmaar. Nell’ultima annata è letteralmente esploso, con 12 reti in campionato e 5 centri in Conference.

Un’idea a sorpresa che potrebbe diventare intrigante e concreta per la formazione rossonera, visto che Pavlidis è calciatore ancora piuttosto giovane (deve compiere 25 anni) e vanta una discreta esperienza internazionale che lo rende già maturo e pronto al grande salto. Il valore del suo cartellino potrebbe aggirarsi sui 18 milioni di euro. Il Milan potrebbe ovviamente sfruttare gli ottimi rapporti con l’AZ, che ha da poco ceduto Reijnders per 19 milioni più bonus ai rossoneri.