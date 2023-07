Milan, c’è ancora distanza: va in Svizzera, slitta l’arrivo

Non buone notizie dalla Spagna. Il giocatore potrebbe non arrivare così facilmente al Milan. Difficile la sua partenza per la tournée negli USA

Il Milan sta cercando di chiudere con urgenza ogni colpo di mercato prefissato. Dopo anche l’arrivo di Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar, Giorgio Furlani sta adesso provando a definire la trattativa per il terzo centrocampista. Sfumato l’esterno d’attacco Arnaut Danjuma, ora ad un passo dall’Everton, le forze sono tutte concentrate su Yunus Musah del Valencia.

L’angloamericano è il primissimo obiettivo per completare il reparto di centrocampo. Quello che insieme a Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders, Ismael Bennacer e Tommaso Pobega, dovrebbe occuparsi di giostrare il gioco del Milan. L’intesa sembrava vicinissima per Musah sino a qualche ora fa, ma le ultime che arrivano dalla Spagna non sono molto positive.

Relevo, in particolare, spiega che non sarà così semplice chiudere in poche ore la trattativa. Ricordiamo che il Milan partirà domani per la tournée negli Stati Uniti. Stefano Pioli avrebbe voluto avere con sé anche Yunus, ma appunto la situazione non è così vicina al compimento. Il Valencia, infatti, non ha assolutamente l’intenzione di svendere il suo classe 2002 di talento, e sta facendo l’osso duro col Milan affinché questo soddisfi le sue pretese.

Yunus Musah, partenza per la Svizzera

Come spiega Relevo, non basta ancora l’offerta da 20 milioni di euro presentata dal Milan al Valencia. Gli spagnoli vogliono avvicinarsi quanto più possibile ai 25 milioni di euro e per questo stanno al momento facendo muro. Nella giornata di ieri, sono ripresi i contatti tra il Cda del Milan e quello del Valencia. Scambi reciproci sulla volontà di acquistare/cedere il giocatore, magari anche con l’inserimento di qualche contropartita. Ma l’accordo non c’è ancora.

Per questo, è assai probabile che Musah parta in ritiro con il Valencia alla volta della Svizzera. E’ stato infatti incluso nella lista dei convocati per San Gallo, al contrario di altri calciatori ritenuti esuberi che sono stati lasciati in Spagna. Il classe 2002 continuerà dunque ad allenarsi con la sua attuale squadra. Da capire se prenderà parte alle amichevoli in programma. La prima l’ha saltata.

Dunque, ad oggi, appare impossibile che Musah si aggreghi ai rossoneri per la partenza in USA. Il Milan, da quanto sottolinea la fonte, è fiducioso di chiudere sui 20 milioni di euro, ma non è dello stesso parere il Valencia, che non vuole svalutare il suo giocatore. A meno di un’offerta al rialzo improvvisa, slitta, o chissà sfuma, l’arrivo del giovane Yunus al Milan.