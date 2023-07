Milan, enigma attacco: sarà una sorpresa

La lista degli attaccanti, accostati al Milan, che non vestiranno il rossonero. Possibile una sorpresa per affiancare Olivier Giroud in avanti. Il punto della situazione

Il calciomercato del Milan corre spedito. I rossoneri dopo la cessione di Sandro Tonali sono riusciti a mettere a segno ben cinque colpi: così il Diavolo si è rinforzato con gli acquisti di Marco Sportiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Reijnders.

Obiettivi chiari sui quali il Milan non si è mai nascosto, come non lo sta facendo con Musah e Chukwueze: il Diavolo sta giocando a carte scoperte anche per il centrocampista americano e l’attaccante esterno nigeriano, i due grandi obiettivi per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Una rosa che con con Musah e Chukwueze sarebbe quasi al completo. Mancherebbe chiaramente l’attaccante, il centravanti da affiancare a Olivier Giroud. Il francese sarà ancora il punto di riferimento principale per il Milan, ma serve qualcuno capace di arrivare in doppia cifra che lo faccia rifiatare.

La sensazione, sempre maggiore, è che il vero obiettivo per l’attacco non sia ancora venuto fuori. D’altronde i nomi venuti fuori in queste settimane e accostati al Milan con insistenza, stanno sparendo dai radar uno dopo l’altro. Con Paolo Maldini, verosimilmente, oggi sarebbe già a Milanello Arnautovic. Il profilo austriaco, però, in questo momento, è stato scartato da Moncada e Furlani.

Milan, la lista degli attaccanti che non vestiranno il rossonero

E’ stato chiaramente depennato dal taccuino anche Marcus Thuram. Il francese è stato certamente l’idea più calda – non serve nascondersi – ma l’Inter con un’offerta migliore lo ha soffiato al Milan.

E’ stato così il turno di altri due calciatori che non hanno mai convinto in pieno la dirigenza. Si è parlato di Scamacca, che preferisce, però, trasferirsi a Roma, ma è soprattutto la condizione imposta dal West Ham, di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto, che non convince.

E’ stato, poi, soprattutto il turno di Alvaro Morata, ma gli ultimi giorni hanno fatto capire che non è mai stato in cima ai desideri del Diavolo. Andrà verosimilmente all’Inter e si parlerà di Milan beffato, ma appare evidente che non sia così.

E, infine, c’è Taremi. Il nome che certamente stuzzica di più la dirigenza. L’iraniano piace tanto anche a Stefano Pioli, ma che non sia una priorità appare, anche in questo, molto chiaro. E’ extracomunitario e il nome in cima alla lista per occupare l’ultimo slot è quello di Chukwueze. Se il nigeriano dovesse arrivare a Milanello, l’attaccante sarà qualcun altro sicuramente.

Magari un giovane dalla Ligue 1, magari quell’Ekitike di cui si sta parlando poco e che il Psg può cedere per 20 milioni di euro. Moncada, d’altronde non ha mai smesso di apprezzarlo.