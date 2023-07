Milan, preso Okafor: è lui il nuovo attaccante

Il Milan piazza il colpo Okafor. Il giocatore si appresta a lasciare il Salisburgo per diventare rossonero: i dettagli dell’affare

Il Milan ha messo le mani su Noah Okafor. L’attaccante dal Salisburgo si appresta a diventare un nuovo giocatore rossonero.

Come appreso da MilanLive.it, il calciatore classe 2000 è atteso in Italia già nelle prossime ore. La macchina organizzativa del club rossonero si è, infatti, già messa in moto, per il suo arrivo a Milano. E’ pronto così, anche lui, dopo Reijnders a svolgere le visite mediche prima di mettere nero su bianco. Un affare da 13-15 milioni di euro

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI