Noah Okafor è arrivato a Milano: domani visite e firma (VIDEO)

Okafor è atterrato a Milano, pronto per la nuova avventura in maglia rossonera: è il sesto colpo del calciomercato estivo milanista.

Noah Okafor c’è! Poco fa l’attaccante svizzero ha messo piede in Italia, sbarcando all’aeroporto di Milano Linate.

Adesso per lui è pronto il solito iter con le visite mediche, il test per l’idoneità sportiva e infine la firma a Casa Milan. Questa operazione dovrebbe costare al Diavolo circa 15 milioni di euro, bonus compresi. Un buon affare, dato che il giocatore aveva un contratto in scadenza a giugno 2024 con il Salisburgo.

Okafor, una nuova freccia per Pioli

Okafor è un giocatore che può tornare davvero utile a Stefano Pioli. Oltre ad avere buone qualità tecniche e ad essere veloce e abile nel dribbling, è anche duttile tatticamente. Può giocare sia come attaccante sia come esterno offensivo, offre più soluzioni al mister e questa è una dote molto apprezzata.

Il nazionale svizzero nella scorsa stagione ha anche segnato un gol al Milan nella fase a gironi della Champions League. È successo in Austria nella prima partita, terminata 1-1 dopo il pareggio firmato Alexis Saelemaekers. La sua prestazione impressionò e adesso l’ex Basilea si appresta a diventare un nuovo calciatore rossonero.