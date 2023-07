Tuttosport: “Milan, brusca frenata per l’obiettivo”, gli aggiornamenti

Il Milan rischia di perdere un obiettivo che sembrava in pugno nelle ultime ore. Arrivano notizie poco confortanti in tal senso.

In questa fase dell’estate il pensiero principale del Milan e di Stefano Pioli è quello di preparare al meglio l’inizio della stagione. In particolare facendo bella figura nella tournée statunitense che prenderà il via nelle prossime ore.

L’allenatore del Milan è soddisfatto degli acquisti giunti per rinforzare la sua squadra, ma si aspetta ancora qualcosa per considerare la rosa ampia e completa. In arrivo, secondo radiomercato, ci sarebbero ancora un esterno, un centrocampista e un centravanti.

Il prossimo colpo in mezzo al campo però rischierebbe di sfumare nonostante le buone sensazioni dei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il Milan potrebbe perdere contatto con un obiettivo vero e proprio, un calciatore che è stato scelto ed individuato ormai da tempo come risorsa futura.

Musah-Milan, affare in stand-by: colpa del Valencia

Il quotidiano sportivo torinese ha lanciato una notizia non proprio idilliaca per i tifosi del Milan. Infatti pare che l’acquisto di Yunus Musah, centrocampista statunitense del Valencia, si sia improvvisamente bloccato. Operazione in stand-by, nonostante nelle ultime ore fosse stato dato quasi tutto per fatto.

Forte e brusca frenata per il passaggio di Musah al Milan. Infatti la ricostruzione parla di problemi interni in casa Valencia che avrebbero di fatto frenato non solo questa cessione ai rossoneri, ma l’intero mercato in entrata ed in uscita della formazione spagnola.

In particolare si segnala una diatriba piuttosto pesante tra la dirigenza operativa del Valencia, che aveva ormai dato il via libera per il passaggio di Musah al Milan, ed il maggiore azionista Peter Lim. L’imprenditore di Singapore non è rimasto contento né soddisfatto di tali decisioni prese troppo rapidamente ed a sua insaputa. Così l’operazione ha subito un brusco stop.

A rimetterci per il momento è il Milan, che dunque difficilmente potrà accogliere Musah nelle prossime ore come si pensava. Ovviamente l’acquisto dello statunitense classe 2002 non è sfumato del tutto ma per ora soltanto rimandato. Prima andrà sbrogliato il caos interno a Valencia, sperando che la linea dura di Lim non abbia la meglio sulle decisioni di mercato.

Difficile capire se il Milan, qualora saltasse l’ingaggio di Musah (che ha detto già sì al contratto quinquennale) possa andare su un altro obiettivo per la mediana o se preferirà puntare a rinforzare altri reparti.