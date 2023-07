Chukwueze-Milan, i dettagli dell’operazione: perché il Villarreal ha detto sì

Il Milan ha praticamente chiuso anche per l’acquisto di Samuel Chukwueze dal Villarreal, operazione che sembrava complicatissima.

L’estate 2023 di mercato del Milan comincia a somigliare sempre più a quella del “Passiamo alle cose formali”, con Fassone e Mirabelli che rivoltarono la rosa rossonera con una serie di acquisti consecutivi.

Stavolta però il progetto di fondo è ben più solido e concreto, guidato dalla proprietà RedBird ed eseguito dal team messo in piedi dall’a.d. Giorgio Furlani. Il Milan punta su calciatori tendenzialmente giovani (sotto i 27 anni di età) e che non costino uno sproposito a livello di cartellino e stipendio.

Ma i colpi proseguono: dopo l’arrivo di Noah Okafor a sorpresa dal Salisburgo, il Milan è pronto a chiudere anche per l’esterno destro offensivo tanto richiesto da mister Pioli. Tutto apparecchiato per lo sbarco di Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano del Villarreal. Un’operazione che fino a qualche giorno fa sembrava ormai deragliata per i costi eccessivi. Ma qualcosa ha fatto sì che il Milan si riavvicinasse al giocatore e chiudesse l’accordo.

I due motivi che hanno convinto il Villarreal a cedere Chukwueze

Come riporta Tuttosport, il Milan sembrava poco propenso a proseguire la trattativa per Chukwueze. Un po’ per lo status di extracomunitario del calciatore classe ’99, un po’ per i costi eccessivi dell’operazione. Infatti il Villarreal sembrava fermo sulla valutazione di 35 milioni più bonus (per sfiorare i 40 totali) del cartellino.

Ma due fattori hanno fatto propendere il Submarino amarillo per abbassare le pretese ed accettare le proposte del Milan. Il primo riguarda la volontà specifica di Chukwueze, che ha spinto tramite i suoi agenti per trasferirsi in Serie A. Il nigeriano, una volta contattato dai rossoneri, ha deciso di prendere la direzione San Siro e di giocare la Champions League con la maglia del Milan indosso.

L’altro fattore riguarda la mancanza di offerte concrete dalla Premier League. Il Villarreal era sicuro di ricevere in queste settimane proposte molto onerose da qualche club inglese per Chukwueze, ma alla fine l’unica proposta concreta è rimasta quella del Milan, come detto destinazione prediletta dal nigeriano.

Dunque l’operazione tra Milan e Villarreal si concluderà con un esborso di 20 milioni di euro come parte fissa, a cui aggiungere un massimo di 8 milioni come bonus variabili. Affare molto conveniente per la società di via Aldo Rossi che attende ad inizio della prossima settimana lo sbarco di Chukwueze in città per visite e firma.