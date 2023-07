Gabbia convocato per gli USA, ma la cessione è vicina: le ultime

Matteo Gabbia vive un momento di incertezza per il futuro. Il difensore centrale del Milan infatti sembra più vicino a salutare.

In questi giorni Stefano Pioli sta decidendo quali calciatori portare con sé nella tournée statunitense, che vedrà il Milan disputare tre amichevoli di lusso tra California e Nevada fino a inizio agosto.

Le scelte del tecnico rossonero delineeranno anche le decisioni sul mercato in uscita. Chi resta a Milanello diventerà automaticamente un esubero e dunque un elemento da poter cedere senza troppi patemi. Chi partirà invece per gli USA potrà definirsi (quasi) sicuro di un posto in squadra per la stagione che verrà.

Ad esempio elementi come Rebic, Origi e Ballo-Touré appaiono destinati a non salire sull’aereo che sabato porterà il Milan in direzione Stati Uniti. Ciò significa che tutti e tre questi calciatori sono considerati in vendita e poco utili alla causa rossonera.

Ma c’è chi come Matteo Gabbia vive una situazione molto particolare. Ufficiosamente sarebbe stato convocato da Pioli per partire verso gli USA e rendersi utile in tournée. Ma allo stesso tempo la sua cessione appare sempre più vicina e scontata.

Gabbia verso il Frosinone: ieri incontro a Milano

Infatti, come riferito da Gianlucadimarzio.com, il Frosinone continua a fare sul serio per Gabbia. La formazione neopromossa in Serie A vuole fortemente il centrale classe ’99 del Milan, considerato il rinforzo ideale per donare alla propria difesa un timbro di spessore e maturità.

Incontro nella giornata di ieri a Milano tra i dirigenti del club laziale e gli agenti di Gabbia, rappresentato in particolare da Tullio Tinti. Il Frosinone ha confermato la volontà di prendere il difensore rossonero, presumibilmente con la formula del prestito fino al termine della stagione. Oltre ai ciociari anche il Genoa ed il Cagliari (le altre due neopromosse) si erano mosse sulle tracce del calciatore.

Il tutto però è destinato a definirsi non prima dei prossimi 6-7 giorni. Dunque Gabbia nel frattempo proseguirà la preparazione estiva con il Milan e volerà negli USA con il resto del gruppo, per dare una mano alle rotazioni di mister Pioli. Ma è pronto a rientrare in Italia una volta definito il suo futuro.

Gabbia nel 2018-2019 già fu protagonista di una stagione in prestito, con la maglia della Lucchese. Un’esperienza positiva che lo fece crescere e gli permise di rientrare a Milanello con maggiore consapevolezza e sicurezza. Ora però, visto il poco spazio che rischia di avere in squadra, si va verso un altro prestito, stavolta in Serie A.