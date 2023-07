Infortunio Okafor, l’agente tranquillizza tutti: l’annuncio

Il procuratore dell’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni in giornata ai microfoni di Sky: “Meritava questo palcoscenico”

Il Milan ha chiuso un altro colpo, l’ennesimo, di questa fase del mercato. Dopo aver sistemato il centrocampo e la trequarti, ieri è stata la volta dell’attaccante. Dopo che erano usciti una serie di nomi diversi, il Diavolo ha chiuso per un giocatore di cui non si parlava più da qualche settimana.

All’improvviso infatti è arrivata la notizia della definizione della trattativa con il Salisburgo per Noah Okafor, 23enne svizzero che aveva impressionato positivamente i rossoneri durante la scorsa stagione nelle sfide in Champions League. Okafor aveva segnato 7 reti in campionato e 3 in Champions League nella prima parte dell’anno, prima di infortunarsi. Il Milan ha chiuso l’operazione con il club della Red Bull per circa 14 milioni di euro.

Negli ultimi giorni si era parlato di Alvaro Morata prima e di Mehdi Taremi poi, ma entrambi i centravanti avevano un prezzo abbastanza alto se si considerava l’età. La dirigenza rossonera ha evidentemente considerato eccessive le richieste dell’Atletico Madrid e del Porto e quindi ha virato definitivamente sul giovane classe 2000.

Le parole dell’agente

Oggi quindi è stato il giorno di Okafor, con le visite mediche in mattinata e poi con l’approdo a casa Milan per la firma del contratto. Sarà lui quindi l’attaccante che si alternerà con Olivier Giroud. Le sue caratteristiche sono diverse da quelle del francese e questo potrebbe permettere di vederli anche insieme.

Qualche minuto fa ha parlato anche l’agente del calciatore, Francesco Romano, ai microfoni di Sky poco prima di fare in suo ingresso a Casa Milan. Queste sono state le sue parole: “Okafor è un giovane tra i più interessanti del panorama europeo e quindi siamo qui perché lui merita un palcoscenico del genere. Il Milan ha creduto in questa cosa, penso, per cui siamo tutti molto contenti”.

Il procuratore ha poi nascosto i dettagli della trattativa, assicurando tutti però in merito all’integrità del ragazzo, che quindi ha recuperato definitivamente: “Trattativa lampo? E’ stata una trattativa come tutte le altre. Siamo abituati a varie tempistiche. Non voglio aggiungere troppi dettagli. Il ragazzo sta bene, tutto risolto: è in piena forma. Domani parte per gli Stati Uniti”.