Milan-Villarreal, non solo Chukwueze: si chiude un altro affare

Le ultime sul calciomercato del Milan: i rossoneri sono pronti a cedere il giocatore con la formula del prestito secco. Lo aspetta il Villarreal. Il punto della situazione

Il calciomercato del Milan non conosce sosta. Nonostante la partenza per gli Stati Uniti, in quel di via Aldo Rossi si continua a lavorare intensamente. Le scorse ore, come vi abbiamo raccontato, sono state quelle di Noah Okafor, che ha svolto le visite mediche prime di firmare il contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2028.

E’ il sesto colpo di Furlani e Moncada, dopo quelli di Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Ma, chiaramente, non è finita qui. Già nelle prossime ore il Milan chiuderà per Chukwueze. La trattativa è ormai entrata nel rettilineo finale e la fumata bianca porterà il nigeriano a vestire il rossonero. Stesso iter di Okafor: visite mediche, firma e viaggio negli Stati Uniti. Con il Villarreal è praticamente tutto fatto: il ‘Sottomarino giallo’ si è deciso ad abbassare le proprie pretese. Il contratto in scadenza nel 2024, fra meno di un anno non lascia altra scelta al club spagnolo, che così si accontenterà (si fa per dire) di una cifra sui 25 milioni di euro più bonus.

Dall’America alla Spagna: il giocatore cambia maglia

Se il calciomercato in entrata corre spedito, con la possibilità di poter presto mettere le mani anche su Musah, lo stesso non si può dire per quello in uscita.

Il Diavolo dovrà cedere i tanti esuberi, che di fatto sono stati messi fuori rosa: da Ante Rebic, vicino alla Turchia, passando per Origi, Messias, Lazetic, Caldara e Ballo-Toure. Il terzino è chiamato a scegliere tra il Fulham, il Bologna e il Nizza, ma il suo addio appare davvero certo.

Come quello di Matteo Gabbia, che ha voglia di giocare di più e di mettersi alla prova in un’altra squadra. Il suo futuro sembrava essere in Italia, ma si è aperta un’altra opportunità, quella lo può portare in Spagna e più precisamente al Villarreal. La trattativa per il suo passaggio in Liga è davvero in chiusura: per il classe 1999 trasferimento in prestito oneroso secco.