Milan-Villarreal, non solo Chukwueze: un rossonero può finire in Spagna

Il Milan potrebbe inserire una contropartita tecnica nell’operazione che dovrebbe far arrivare Chukwueze dal Villarreal: spunta il nome.

Dopo aver chiuso l’ingaggio di Noah Okafor dal Salisburgo, il club rossonero ora vuole assicurarsi anche Samuel Chukwueze. C’è una trattativa in stato avanzato con il Villarreal e sembra che manchi davvero poco alla fumata bianca definitiva.

Alcune fonti danno l’affare praticamente per concluso, con il Milan che verserebbe 20 milioni di euro fissi e poi sarebbero previsti ulteriori 8 milioni di bonus. Il rilancio dell’offerta fatto da Giorgio Furlani nelle scorse ore ha permesso di arrivare a un passo dalla chiusura. Pochi dettagli da sistemare e poi l’esterno nigeriano potrà volare a Milano per visite mediche e firma del contratto.

Calciomercato Milan, colpo Chukwueze: c’è anche una contropartita tecnica?

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, il Milan vorrebbe abbassare l’esborso di denaro e inserire una contropartita tecnica nella trattativa. L’idea è quella di inserire Matteo Gabbia, che i rossoneri non ritengono incedibile.

Da settimane si parla di un possibile trasferimento del difensore in una squadra medio-piccola della Serie A. Più di qualcuna si è mossa per prenderlo con la formula del prestito, ma adesso è emersa l’ipotesi Villarreal. Vedremo se questa pista sarà destinata a concretizzarsi oppure no. Per Gabbia potrebbe essere un buon passo. L’affare potrebbe anche essere slegato da quello che riguarda Chukwueze.

Stando a quanto spiegato da Nicolò Schira, altro giornalista che segue con attenzione il calciomercato, è Divock Origi il giocatore offerto al Villarreal. Tra l’altro, la società spagnola voleva l’attaccante già un anno fa e lui ha preferito il Milan. Possibile il ritorno di fiamma?

La cosa certa è che l’ex Liverpool è fuori dai piani di mister Pioli, che infatti non lo ha portato negli Stati Uniti per la tournée. La dirigenza rossonera spera di riuscire a venderlo, così da liberarsi del suo stipendio da circa 4 milioni netti annui.

Origi ha ricevuto qualche richiesta dalla Premier League e anche dall’Arabia Saudita, però sperava di avere un’altra chance a Milano. L’esclusione dai convocati per il Soccer Champions Tour lo mette ai margini della squadra e costretto a valutare le diverse opzioni per il suo futuro. Stesso discorso per Ante Rebic, altro attaccante che ha pesantemente deluso nella scorsa stagione e che può partire.