Origi, un ex compagno lo vuole: grande offerta in arrivo

Fonti inglesi riportano novità cruciali sul possibile futuro di Divock Origi. E’ richiesto dall’ex compagno, che lo vorrebbe con lui nel club che allena

Non solo mercato e colpi in entrata. Il Milan sta pensando anche a sfoltire la sua rosa dagli elementi giudicati esuberi e quindi fuori dal progetto. La prima grande indicazione in tal senso è arrivata dalle convocazioni di mister Pioli per la tournée negli Stati Uniti. Mancano infatti all’appello Divock Origi, Ante Rebic, Fodé Ballo-Touré, Mattia Caldara e Marko Lazetic, invitati in maniera decisa a trovare quanto prima una nuova squadra.

Sono questi i giocatori di cui il Milan vuole disfarsi, deluso da alcuni, non convinto da altri. Al momento, solo per Fodé Ballo-Touré sono pervenute offerte reali nella sede di Via Aldo Rossi. Ci sono Nizza, Bologna e Fulham sulle tracce del terzino francese, e lui ha preso il suo tempo per decidere quale destinazione scegliere. Quanto agli altri, al momento c’è una fase di stallo. Anche se, secondo quanto trapela dall’Inghilterra, qualcosa ha iniziato a muoversi nel concreto per Divock Origi.

L’attaccante belga, che ha deluso enormemente nella sua prima stagione al Milan, è stato messo sul mercato. Interessati a lui ci sono club turchi (Galatasaray e Fenerbahce) ma soprattutto club inglesi (Leeds, Crystal Palace e West Ham). Almeno secondo quanto riporta Football Insider in Inghilterra. Ma c’è di più, molto di più. Un personaggio sta provando a convincere Origi a raggiungerlo nel club.

Origi, Gerrard ci sta provando

Come riporta Football Insider, Steven Gerrard, ex compagno di Origi al Liverpool, sta provando ad averlo con sé in Arabia Saudita. Sappiamo bene che l’ex centrocampista è da poco diventato l’allenatore del club Al-Ettifaq, e secondo la fonte sta spingendo forte pur di convincere Divock a raggiungerlo. Pare che l‘Al-Ettifaq stia preparando un’offerta monstre all’attaccante belga, così da convincerlo a sposare la causa di Steven Gerrard.

E c’è di più. In caso Origi dovesse accettare la proposta del club arabo, ritroverebbe un altro ex, stavolta da compagno. Parliamo di Henderson, quello che è stato sino alla scorsa stagione il Capitano del Liverpool. Ha preso proprio il posto da leader nel 2015 dopo l’addio di Steven Gerrard ai Reds. Con ancora tre anni di contratto in rossonero, anche il Milan potrebbe ricavare una notevole cifra dalla cessione di Origi in Arabia Saudita. Ma dovrà essere il giocatore, chiaramente, a prendere una scelta.

Al momento sembra voglia rimanere al Milan, ma l’esclusione dalla tournée sembra non lasciargli altra via d’uscita.