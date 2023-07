Gabbia saluta il Milan: affare fatto, lascia l’Italia

Tutto delineato per la cessione di Matteo Gabbia. Il difensore centrale del Milan è ormai ad un passo dalla firma con il suo nuovo club.

Il Milan è da poco arrivato a Los Angeles, negli Stati Uniti, per cominciare la tournée amichevole oltreoceano. Ma un calciatore a disposizione di Stefano Pioli è già pronto a rientrare in Europa nell’immediato.

Stiamo parlando di Matteo Gabbia, difensore centrale classe ’99 del Milan. Il calciatore infatti sembra ormai ad un passo dalla cessione, visto che da tempo i rossoneri avevano aperto ad una sua partenza, con l’intento di farlo giocare con maggiore continuità e non lasciarlo troppo in panchina.

Gabbia è volato negli States, tra i convocati di mister Pioli per la tournée. Ma pare che nelle ultime ore sia stato raggiunto l’accordo tra il Milan ed un club straniero per la cessione proprio del 24enne difensore. Un affare lampo che dunque darà l’opportunità a Gabbia di esprimersi maggiormente, fuori dai nostri confini.

Gabbia va al Villarreal: operazione distinta da Chukwueze

Come confermato anche da Sky Sport, Matteo Gabbia sta per firmare con il Villarreal. La società spagnola ha voluto fortemente il giovane difensore cresciuto nel Milan. L’affare si dovrebbe completare con la formula del prestito, anche se non è ancora stata chiarita la presenza o meno di una opzione per il riscatto definitivo.

Un affare che è distinto e separato da quello che porterà, nell’ordine opposto, Samuel Chukwueze da Villarreal a Milanello. I due club infatti sono da tempo in contatto per definire questa operazione in favore del Milan, ormai vicinissimo ad accogliere l’esterno nigeriano per circa 28 milioni (bonus compresi). Ma nei dialoghi è fuoriuscita anche l’ipotesi Gabbia.

Il Milan dunque ha dato subito il via libera alla cessione temporanea del difensore in Liga, con lo stesso Gabbia che sembra essere molto attratto dall’ipotesi di provare un’esperienza nuova all’estero, fra l’altro con un club piuttosto prestigioso. Sulle tracce del classe ’99 nelle scorse settimane si erano mosse squadre come Genoa, Cagliari e Frosinone, ma alla fine il richiamo spagnolo sembra averla spuntata.

Dopo l’amichevole di questa notte tra Milan e Real Madrid a Pasadena, Matteo Gabbia riprenderà dunque un volo in direzione Spagna. Il centrale è atteso ad inizio settimana per la firma sul suo contratto di prestito. Mentre negli USA il Milan attende l’arrivo sia di Noah Okafort, già ufficializzato ieri come rinforzo in attacco, sia di Chukwueze che è in chiusura a breve.