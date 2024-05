Di nuovo rossonero: accordo in via di definizione

Un dirigente sportivo è pronto a fare ritorno nel mondo del calcio: ancora con i colori rossoneri, ma non quelli del Milan…

I principali campionati europei sono ormai terminati e i club stanno prendendo delle decisioni importanti per il futuro. C’è chi deve scegliere l’allenatore, chi deve fare valutazioni sul mercato in entrata in uscita, chi vuole cambiare dirigenti nel proprio organigramma.

In questo giro rientrerà anche Frederic Massara, che poco meno di un anno fa ha lasciato il Milan e che è pronto per tornare a lavorare per un nuovo club. A Milano è stato direttore sportivo per tre stagioni, affiancando Paolo Maldini e arrivando a vincere uno Scudetto. Dirigente molto competente, si è formato collaborando con Walter Sabatini, abile scopritore di talenti.

Ex Milan, Massara pronto al ritorno: è fatta

Il 55enne torinese è a un passo dal tornare in rossonero, anche se se sarà il rossonero del Milan. Nel suo futuro c’è un club della Ligue 1.

Si tratta del Rennes, che secondo quanto rivelato dal quotidiano francese L’Equipe sta per ingaggiare Massara come nuovo direttore sportivo. L’accordo contrattuale tra le parti stato definito nell’ultimo fine settimana, la firma è ormai prossima e presto dovrebbe esserci l’annuncio ufficiale. Sulle tracce dell’ex dirigente del Milan c’era anche il Lens, però il Rennes ha avuto la meglio.

Massara parla correttamente il francese, non avrà problemi linguistici. Per lui sarà la prima importante esperienza all’estero, ha scelto un progetto ambizioso e al quale vuole contribuire con la sua competenza. Il Rennes viene da una Ligue 1 sotto le aspettative, conclusa con il decimo posto in classifica, però il club ha tutte le intenzioni di rilanciarsi nella prossima stagione e di centrale la qualificazione in Champions League.

La squadra rossonera ha anche affrontato il Milan nell’ultima annata, è successo nel playoff di Europa League. La squadra di Stefano Pioli ha vinto 3-0 a San Siro all’andata, poi i francesi hanno avuto la meglio (3-2) al ritorno. In organico ci sono alcuni giocatori interessanti, Massara darà il massimo per raggiungere l’obiettivi fissati dalla dirigenza. La proprietà del Rennes è solidissima: si tratta di Francois Pinault, che ha un patrimonio da oltre 30 miliardi di euro.