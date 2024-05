L’annuncio spiazza il Milan: “Potrei restare”

Il giocatore accostato al Milan potrebbe rimanere a giocare nella sua attuale squadra. Le dichiarazioni del centrocampista

La sua avventura in Inghilterra sembrava finita, destinato a far ritorno in Serie A, magari proprio al Milan. Le sue parole però aprono ad altri scenari.

Sofyan Amrabat non sembra, infatti, avere intenzione di lasciare il Manchester United dopo solo una stagione: “Restare qui è sicuramente un’opzione. Penso che sia stata una stagione molto difficile. Per il Manchester United deve andare molto meglio, e anche per me personalmente. Il Manchester United è il club più grande del mondo, quindi chi non vorrebbe giocare a calcio qui? Ma tutte le parti devono essere felici, quindi ora ci metteremo al tavolo e vedremo cosa succede.” Parole del marocchino rilasciate a Ziggo Sport, che lasciano intendere la volontà di rimanere, ma i Red Devils appaiono di un’altra idea.

In Inghilterra, infatti, sono certi che il club di Premier League non eserciterà il riscatto dalla Fiorentina e il calciatore sarà così costretto a far ritorno a Firenze. Ovviamente in Toscana sarà solo di passaggio, avendo un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, fra poco più di un anno.

A seguirlo con attenzione ci sarebbero anche la Juve e il Napoli, oltre al club rossonero. La sua valutazione non superiore ai 20 milioni di euro, è chiaramente un’opportunità che in molti sono pronti a cogliere.

Colpo a centrocampo

Amrabat può rappresentare quel centrocampista con caratteristiche difensive e di regia, che il Milan sta cercando. Oggi il nome del marocchino non è in cima alla lista, ma appare comunque un’opportunità che va seguita con molta attenzione.

Al Diavolo per il ruolo di mediano piace soprattutto Fofana del Monaco, anche lui con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. I francesi per cedere il nazionale di Didier Deschamps potrebbero accontentarsi di una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Sul mercato c’è inoltre anche Thuram, che è pronto a lasciare il Nizza e magari raggiungere Milano dove vive il fratello, anche se sull’altra sponda del Naviglio.

La questione centrocampista va dunque monitorata, essendo una delle priorità del nuovo Milan, insieme chiaramente all’acquisto di un difensore centrale, un terzino destro e un centravanti. Per quanto riguarda l’allenatore, invece, tutto ormai è stato scelto, con Paulo Fonseca che si appresta a raccogliere l’eredità di Stefano Pioli