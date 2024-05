Il bomber arriva con lo scambio, il Milan piazza il colpo

Il Milan ha individuato il bomber per la prossima stagione e ha deciso di affondare il colpo inserendo una contropartita nella trattativa

Il club rossonero ha alcuni elementi nella propria rosa che potranno essere utilizzati per il prossimo mercato e in particolar modo per abbassare le richieste del club di appartenenza di un vecchio pupillo. Affare in rampa di lancio.

La stagione rossonera si è conclusa con un clamoroso pareggio per 3-3 con la Salernitana a San Siro. Contro gli ultimi della classe c’è stato modo di chiudere un cerchio, con la standing ovation per Pioli e Giroud che lasceranno nelle prossime ore Milanello. La squadra del futuro ripartirà da Fonseca e da un nuovo progetto tecnico, completamente diverso nei nomi ma non nella filosofia. Largo ai giovani e ai talenti europei, nel tentativo di rifondare un ciclo vincente in breve giro di posta. Il pubblico rossonero non è apparso così soddisfatto dei nomi che girano per la prossima stagione, sia per la panchina che per il mercato.

Fonseca potrebbe però portare con sé un centravanti che con lui al Lille ha fatto particolarmente bene, uno che nelle ultime stagioni non ha mai fallito l’appuntamento con la doppia cifra, ritagliandosi sempre più spazio nella considerazione internazionale. Stiamo parlando di Jonathan David, bomber canadese classe 2000 in forza al Lille e sempre più vicino ad una cessione.

David al Milan con lo scambio

Le richieste del club francese per David sono altissime, vista la forza tecnica e l’età ancora verde. Si parla di almeno 50 milioni di euro e tale cifra potrebbe scendere solo inserendo le giuste contropartite tecniche. Il Milan ha una carta da giocarsi ed è quella di Adli, regista francese che gode di buonissima considerazione in patria e che con Pioli non ha trovato forse tutto lo spazio che meritava. Rispetto ai primi tempi a Milanello sicuramente ha giocato di più, ma senza conquistarsi in pianta stabile un ruolo da titolare.

Il Lille potrebbe gradire l’inserimento del suo ruolo in questa trattativa, magari dando una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro, che abbatterebbero di non poco i 50-60 che sono alla base della richiesta per Jonathan David. Nonostante Furlani e Moncada non vogliano perdere Adli a cuor leggero, ove fosse possibile sacrificarlo per arrivare ad un centravanti di grandissime prospettive potrebbero anche avallare l’operazione. Fonseca potrebbe ritrovarsi quindi con un nome apprezzato e conosciuto per l’inizio della sua nuova avventura italiana, dopo l’esperienza alla Roma di qualche anno fa.