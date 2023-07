Il Milan non si ferma: altri tre colpi, i dettagli

Il mercato in entrata del Milan non è affatto concluso con gli ultimi due colpi. I rossoneri vogliono ancora diversi elementi.

Forse pochi tifosi milanisti si aspettavano un’attività così rapida e proficua sul mercato da parte del Milan. La cessione di Sandro Tonali e soprattutto gli addii di Maldini e Massara avevano gettato un’aura di sfiducia sul club e sui piani futuri.

Invece il Milan, una volta ricevuto l’assegno ultra-milionario dal Newcastle, ha iniziato a lavorare con grande efficacia, iniziando a donare a Stefano Pioli gli innesti giusti per rinforzare la squadra e renderla nuovamente competitiva per il titolo.

Ad oggi sono 6 i colpi ufficiali effettuati e chiusi dal Milan in questa sessione estiva. Dopo i parametri zero Sportiello e Luka Romero, sono arrivati (tutti a titolo definitivo ed oneroso) i vari Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders e per ultimo l’attaccante Okafor. Inoltre all’inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare il settimo innesto, il nigeriano Chukwueze dal Villarreal.

Il Milan non si ferma: un terzino, un mediano e un altro attaccante

Nonostante l’abbondanza per Stefano Pioli, che si è ritrovato di colpo una rosa molto numerosa, il Milan non intende fermarsi a questi sette colpi già ufficiali o programmati. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club starebbe valutando ancora altri tre innesti in rosa per renderla completa a tutti gli effetti.

Pare che dopo la chiusura per Chukwueze, che tra lunedì e martedì dovrebbe essere a Milano per le visite mediche e le firme, il Milan proseguirà con il suo piano. Nel mirino ci sono sicuramente un terzino sinistro, visto che andrà rimpiazzato il partente Ballo-Touré, ma anche un mediano ed un terzo centravanti.

Yunus Musah, centrocampista del Valencia, è sempre un obiettivo del Milan che aveva anche trovato l’accordo con gli agenti dello statunitense. La trattativa è in stand-by, per via di motivi interni e discussioni tra la dirigenza spagnola e il patron Peter Lim. Ma il Milan ha fiducia e conta di poter chiudere anche per il calciatore classe 2002, mastino di centrocampo che costerebbe intorno ai 18 milioni di euro.

Poi come detto servirà un terzino mancino. Il profilo più seguito di recente è quello di Riccardo Calafiori, difensore ex Roma in forza al Basilea, ma per ora è stato solo sondato e non convince ancora al 100%. Nelle ultime ore è fuoriuscito anche il nome di Juan Miranda, laterale spagnolo del Betis Siviglia.

Infine un’altra punta. Dopo Okafor il Milan vuole completare l’attacco con un terzo colpo di prospettiva, possibilmente ancora più giovane dello svizzero classe 2000. Ma prima di approfondire questo discorso, la dirigenza deve riuscire a piazzare esuberi come Origi, Rebic e probabilmente dare il via libera al prestito di Colombo.