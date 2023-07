Soluzione dall’estero per il vice Theo: il Milan pesca in Spagna

C’è un nuovo profilo sondato dal club rossonero per il ruolo di terzino sinistro in caso di addio di Ballo-Tourè

Sono davvero ore molto importanti in casa Milan, con la dirigenza che lavora in ogni momento per regalare tutti i rinforzi necessari per la rosa di Stefano Pioli e far sì che il tecnico possa iniziare a lavorare al meglio per trovare l’alchimia fra i nuovi giocatori.

In questi giorni il Milan ha lavorato, come è giusto che sia, principalmente sui ruoli in cui aveva più necessità. Sono arrivati infatti i rinforzi giusti sia per la mediana che per la trequarti, dopodiché si è chiuso anche per l’attaccante con l’arrivo di Noah Okafor dal Salisburgo. Il Diavolo ora continua l’assalto a Samuel Chukwueze, per rinforzarsi ulteriormente sugli esterni d’attacco, ma intanto ragiona anche sui ruoli secondari.

Uno dei ruoli in cui Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada potrebbero infatti dover intervenire è quello del terzino sinistro. Con l’eventuale addio di Fodé Ballo-Tourè ci sarà in effetti bisogno di un nuovo vice per Theo Hernandez, che possa alternarsi con il francese sull’out mancino. Per l’ex Monaco si sono fatti avanti ben tre club, ovvero Nizza, Bologna e Fulham: il giocatore per ora non ha preso una decisione definitiva e sta riflettendo sul suo futuro.

Nuovo nome per il terzino sinistro

Chiaramente il Milan si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato in caso di cessione del laterale francese. I profili sondati in queste settimane per il ruolo di terzino sinistro sono diversi e la maggior parte sono italiani.

L’ultimo in ordine di tempo era l’ex Roma Riccardo Calafiori, che attualmente milita nelle fila del Basilea. I media considerano il ventunenne il candidato principale nella lista del club rossonero, il profilo ideale per essere il sostituto di Theo Hernandez, visto che si tratta anche di un giocatore di prospettiva. Nelle ultime ore però è uscito fuori un nuovo nome e proviene dalla Liga. Il nome lo ha fatto su Twitter Matteo Moretto.

Il giornalista, esperto di mercato spagnolo, ha fatto il nome di Juan Miranda, 23enne del Betis Siviglia, autore di un’ottima stagione con 33 presenze e 3 gol complessivi. Moretto ha parlato di alcuni sondaggi da parte del club rossoneri, quindi siamo nella fase primordiale dell’interessamento per il giocatore. Il classe 2000 è partito dalle giovanili del Barcellona e il suo contratto scade nel 2024.