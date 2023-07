Milan-Real Madrid, dove vedere l’amichevole: streaming e diretta tv

Il Milan affronta il Real Madrid nella prima amichevole della tournée negli Usa. Tutte le indicazioni su dove vedere il match nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 luglio

Dopo l’esordio stagionale con il Lumezzane a Milanello, il Milan è volato negli Usa per la tournée di amichevoli della Soccer Champions Tour. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarà il primo avversario dei rossoneri al Rose Bowl di Pasadena, teatro nel 1994 della finale dei Mondiali tra Italia e Brasile.

C’era anche Ancelotti in quel giorno nefasto per gli azzurri. All’epoca, infatti, l’allenatore del Real era l’assistente di Arrigo Sacchi sulla panchina di quella Nazionale, sconfitta ai rigori dalla Seleçao di Romario e Bebeto. Brasile che, tra un anno, sarà allenato proprio da Ancelotti, atteso dalla sua ultima stagione con i Blancos.

Milan e Real tornano ad affrontarsi in amichevole due anni dopo la sfida dell’estate 2021 a Klagenfurt, in Austria. Un precedente beneaugurante per i rossoneri che, nel prosieguo dei quella stagione, vinsero lo Scudetto, al termine del duello con l’Inter.

Milan-Real Madrid, dove vederla stanotte

L’amichevole tra Milan e Real Madrid è in programma alle 4 del mattino di lunedì 24 luglio, quando a Los Angeles saranno le 20. Pioli dovrebbe schierare tre dei nuovi arrivi ovvero Sportiello, Loftus Cheek e Pulisic, quest’ultimo in attacco con Colombo e Messias. Partirà dalla panchina Reijnders, alla stregua degli altri arrivati solo a inizio settimana al raduno ovvero Leao, Hernandez, Maignan, Kjaer, Saelemaekers e De Ketelaere.

Nel Real Madrid spazio al nuovo acquisto Bellingham. In attacco Rodrigo e Vinicius dovrebbero affiancare Joselu. Fa decisamente effetto vedere l’undici delle Merengues senza Benzema, passato all’Al Ittihad dopo quattordici anni con i Blancos.

Milan-Real avrà una copertura in diretta tv e in streaming da Serie A. La partita, infatti, sarà trasmessa in simulcast da Sky in diretta tv sul canale Sky Sport Summer (201) e in streaming tramite l’applicazione di Dazn. I clienti Sky possono vedere il match in streaming su SkyGO. Stessa opportunità per gli abbonati al pacchetto Sport di NowTV.

Non ci sarà, invece, la diretta televisiva sul canale Zona Dazn alla posizione 214 del decoder di Sky.

La stessa copertura è prevista per gli altri due match che attendono il Milan negli Usa, contro Juventus (alle 4 del 28 luglio) e il Barcellona, alle 5 di martedì 2 agosto. Orari non certo agevoli. Sia Sky che Dazn, tuttavia, proporranno i vari incontri anche in replica e on demand.