Addio al Milan: vola in Inghilterra

E’ praticamente terminata l’avventura al Milan dell’attaccante. Il calciatore non rientra più nei piani di mister Stefano Pioli: le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo addio

Non c’è spazio per lui al Milan. Il giocatore, dopo una sola stagione, davvero negativa, si appresta a lasciare il Diavolo. Solo due reti i un anno per un attaccante, che avrebbe dovuto dare una mano a Olivier Giroud, sono davvero troppo poco.

Così Divock Origi è stato messo alla porta, nonostante la sua volontà fosse diversa. Il belga aveva voglia di giocarsi le sue carte per riscattare una annata alquanto negativa, ma non ne avrà le possibilità Il Milan ha usato il pugno duro, lasciandolo fuori nella prima amichevole stagionale contro il Lumezzane e facendolo fuori dalla tournée americana. Niente da fare: il futuro di Origi è stato scritto a maggio: addio in questa sessione di calciomercato.

Il giocatore fino a questo momento non è apparso molto propenso ad un addio, ma non ha alternative. Con l’arrivo di Okafor e la permanenza di Lorenzo Colombo, non vedrebbe mai il campo. Origi ha detto no all‘Arabia Saudita e alla Turchia. Ha sempre sperato in una chiamata dall’Inghilterra. Alla Premier League non direbbe di no: ecco perché al West Ham potrebbe dire di sì. Il nome della squadra britannica è stata rilanciata da La Gazzetta dello Sport. Può bastare una cifra vicina agli 8-10 milioni di euro per la cessione. Un suo approdo al West Ham farebbe felice anche la Roma che potrebbe abbracciare Scamacca, che avrebbe il via libera dagli Hammers.

Milan, non solo Origi

Questi sono certamente i giorni delle cessioni. I prossimi potrebbero essere quelli dell’addio di Ante Rebic, pronto a sbarcare in Turchia, in prestito, per vestire la maglia del Besiktas.

Futuro segnato anche per Gabbia, che sarà presto un nuovo giocatore del Villarreal. Manca poco, poi, per Ballo-Toure, che sta capendo se accettare l’offerta del Fulham o quella del Bologna, ma spera che il Nizza accontenti il Milan. Il Diavolo dunque inizia a sfoltire: più avanti capiremo se anche anche Adli e De Ketelaere faranno le valigie o no.