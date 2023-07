Milan, Lorenzo Colombo in Serie A: sondaggio di una big

Dopo l’acquisto di Okafor il Milan deve lasciar partire l’attaccante: c’è un interessamento da un importante club italiano

Il Milan ha portato a termine diverse trattative in questi ultimi giorni. Tra gli obiettivi centrati dal club rossonero c’è anche quello dell’attaccante che affiancherà Olivier Giroud nella prossima stagione, ovvero il giovane Noah Okafor.

Il Diavolo ha chiuso con il Salisburgo per lo svizzero sulla base di circa 14 milioni di euro, assicurandosi un ottimo profilo anche per il futuro. Ecco che quindi però i rossoneri adesso dovranno lavorare in uscita da questo punto di vista, perché nel reparto d’attacco sono in troppi. Il primo in uscita è di certo Divock Origi, che non rientra più nei piani di mister Stefano Pioli, e che con molte probabilità lascerà Milanello in estate.

L’arrivo di Okafor chiudere però anche lo spazio per Lorenzo Colombo, che chiaramente ha bisogno di giocare continuità. Il classe 2002 ha disputato una stagione importante lo scorso anno in prestito al Lecce nella prima esperienza in Serie A, nella quale ha realizzato 5 gol. Il giovane centravanti mancino si è fatto trovare pronto anche nel raduno a Milanello con una doppietta nel primo test amichevole dei rossoneri contro il Lumezzane.

Atalanta su Colombo per il dopo Hojlund

Colombo ha necessità di giocare titolare o comunque di accumulare minuti e nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti un club per lui. L’Atalanta ha infatti avviato i contatti con il Milan per l’attaccante, considerandolo uno dei possibili obiettivi in caso di partenza di Rasmus Hojlund.

La notizia l’ha data in esclusiva Alfredo Pedullà che spiega come, dopo l’interessamento di qualche giorno fa del Genoa (poi andato su Retegui), gli orobici hanno effettuato un sondaggio approfondito sul ragazzo. La Dea si è praticamente rassegnata a veder partire Hojlund perché sul danese, dopo il Manchester United, è piombato ora anche il Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, l’Atalanta punta a prendere due giocatori per il reparto avanzato, visto che anche Luis Muriel e Duvan Zapata sono sul piede di partenza. Il primo obiettivo della lista è El Bilal-Touré, attaccante dell’Almeria che è già stato bloccato. Il secondo potrebbe essere proprio Colombo. Bisognerà vedere se la Dea deciderà di tentare l’assalto e quale sarà la richiesta del Milan per privarsi del suo cartellino.