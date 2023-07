Milan, uno slot extra UE in più: lo scenario è possibile

Richiesta fondamentale della FIGC al CONI. Già da quest’estate potrebbe esserci un cambiamento radicale e importante per la compilazione delle liste

Il Milan, è ormai risaputo, ha a disposizione un ultimo slot per gli extracomunitari in rosa. Il quale, con tutta probabilità, dovrebbe essere occupato da Samuel Chukwueze, il nigeriano che Stefano Pioli ha scelto per la sua fascia destra d’attacco. Per Chukwueze, il Diavolo ha rinunciato a Daichi Kamada, giapponese, dunque anche lui extracomunitario che avrebbe potuto occupare lo slot rimasto. Ma, appunto, andava fatta una scelta ed è stata fatta, con Furlani ora impegnatissimo a chiudere per Chukwueze dal Villareal.

Ma attenzione, perché già nel corso di questa estate potrebbero esserci cambiamenti importanti. Nello specifico, al Milan potrebbe liberarsi un ulteriore slot Extra UE. In che modo? Grazie alla richiesta che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha fatto al CONI. Come scrive l’accreditato Adnkronos: “Su richiesta della Lega di Serie A, il Consiglio federale della FIGC, in virtù degli accordi di cooperazione commerciale tra l’UE e la Gran Bretagna, ha deliberato di richiedere al CONI l’equiparazione dei calciatori provenienti dal Regno Unito a quelli comunitari, esentandoli quindi dalle quote di ingresso”.

Se tale richiesta verrebbe accettata si avverrebbe lo scenario suddetto.

Milan, Loftus-Cheek non extra UE: si libera un posto

Come spiega l’avvocato Felice Raimondo su Twitter, se la richiesta della FIGC dovesse essere accolta dal CONI, i calciatori inglesi verrebbero equiparati a quelli comunitari (UE). Una modalità che viene già attuata con gli svizzeri. Ma in questo modo, la FIGC dovrebbe anche andare ad aumentare il numero di giocatore extra UE tesserabili per squadra a stagione. Cruciale quanto sottolinea l’avvocato Raimondo, secondo cui la richiesta della FIGC potrebbe essere accettata e avere valenza già a partire agosto. Questo in quanto la Federazione pubblica il comunicato che regola il tesseramento dei giocatori extra UE (per la stagione corrente) a inizio del prossimo mese.

In questo modo, il Milan, che ha acquistato di recente Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, giocatore inglese, andrebbe a recuperare uno slot extra UE che potrà essere decisivo per il mercato in entrata. C’è magari qualche potenziale acquisto extracomunitario che stuzzica i desideri di Pioli e Moncada, ma che è inarrivabile proprio per la questione degli slot. Recuperandone uno si potrebbe dunque andare all’assalto di qualche altro giocatore interessante ma che non gode del passaporto europeo.

Non ci resta che attendere i primi di agosto per capire se la richiesta della FIGC verrà accettata dal CONI e avrà nel caso effetto immediato.