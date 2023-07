Non solo Musah: Milan, un altro colpo a centrocampo

Stefano Pioli non è ancora stato accontentato al 100% dal mercato in entrata del Milan, soprattutto in mezzo al campo dove c’è bisogno di altri innesti.

Il Milan è ormai considerato la vera ‘regina’ del calciomercato estivo 2023. Tanti colpi in entrata, tutti di alto livello, che sembrano arricchire in maniera evidente la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

I rossoneri hanno perso solo due calciatori importanti, del calibro di Sandro Tonali e Brahim Diaz. Ma allo stesso tempo hanno rinforzato l’intera squadra con 6 colpi già ufficiali, più Samuel Chukwueze che potrebbe diventare un nuovo calciatore del Milan nelle prossime ore.

Eppure mister Pioli non è ancora soddisfatto al 100%. O meglio, si può definire contento per i nuovi arrivi che stanno già dimostrando le loro qualità (soprattutto Pulisic e Romero) ma c’è ancora qualcosa da fare. In particolare nel reparto di centrocampo dove secondo il mister servirebbe ancora qualcosa.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Pioli avrebbe chiesto non uno ma almeno altri due innesti in mediana. Infatti al momento il Milan ha cinque centrocampisti a disposizione (Krunic, Pobega, i nuovi Loftus-Cheek e Reijnders e l’infortunato Bennacer) e per stare sicuro al massimo l’allenatore rossonero vorrebbe incrementare il numero.

Non solo Musah: anche Dominguez può finire al Milan

Non a caso il Milan continua a spingere e mantenere alta l’attenzione su Yunus Musah. Il mediano statunitense classe 2002 ha già un principio di accordo contrattuale con i rossoneri e sarebbe ben felice di raggiungere il connazionale Pulisic a Milanello. Al momento l’affare è in stand-by per motivi legati al club spagnolo del Valencia ed a dissidi interni fra Peter Lim e la dirigenza.

C’è ancora differenza tra domanda e offerta fra Milan e Valencia, ma allo stesso tempo filtra ottimismo. L’intenzione dei rossoneri è quella di continuare a trattare senza voler chiudere con fretta. L’offerta da 13 milioni più bonus dovrà comunque essere alzata un pochino per convincere i levantini a lasciar partire Musah.

Ma oltre all’americano c’è anche un’altra pista tutta da seguire e non alternativa. Pioli vorrebbe un mediano di costruzione, visto che Bennacer rientrerà a pieno regime solo a febbraio 2024 (in mezzo c’è anche la Coppa d’Africa). L’idea è quella di tenere una porta aperta al colpo Nicolas Dominguez del Bologna.

Il mediano classe ’98 di nazionalità argentina piace molto dalle parti di Milanello. Il Bologna ha già rifiutato una proposta dalla Turchia per il proprio calciatore, che andrà in scadenza tra meno di un anno. Il rinnovo non è da escludere, ma Dominguez è pronto anche ad ascoltare le offerte, soprattutto da top club italiani o esteri. Un’operazione da circa 12-15 milioni che renderebbe più che completo il centrocampo del Milan.