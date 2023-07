Giroud non teme la concorrenza: “Ho questa convinzione. Leao come Mbappe”

Parla il centravanti francese. L’attaccante del Milan, Olivier Giroud, è pronto per la nuova stagione. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN

La stagione si appresta ad iniziare. Ormai manca meno di un mese alla prima partita ufficiale: il Milan è atteso dalla trasferta di Bologna, il prossimo 21 agosto.

Sarà un Milan diverso quello che ammireremo al Dall’Ara, soprattutto dalla cintola in su. A centrocampo abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione, e senza Bennacer (infortunato) e Tonali (ceduto), il Diavolo ripartirà da Rade Krunic, oltre che dai nuovi Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. In avanti sono arrivati Noah Okafor, Christian Pulisic, Luka Romero e Samuel Chukwueze (manca solo l’ufficialità), ma sarebbe strano non vedere in campo Rafael Leao e Olivier Giroud.

Il Milan ripartirà sicuramente dal talento portoghese, che avrà sulle spalle il numero dieci, e dal bomber francese. L’attaccante, che ha compiuto 36 anni, non ha alcuna voglia di mollare.

Ci sarà Okafor a provare a soffiargli il posto, ma l’ex Chelsea sta bene e non vede l’ora di tornare protagonista con i colori rossoneri addosso: “Mi è mancato il pallone – afferma Giroud ai microfoni di DAZN -, ho giocato con i miei bimbi, ma sono felice di essere tornato ad allenarmi. E’ bello rivedere i miei compagni e anche i ragazzi nuovi che sono arrivati. Futuro? Se sono ancora qui a 36 anni è perchè il corpo me lo permette. Ho grandi motivazioni, ho grande spirito di competizione. Sono convinto di poter dare ancora una mano alla squadra”.

Olivier Giroud, protagonista dell’ultimo scudetto rossonero, avrà più responsabilità non solo in campo, ma soprattutto fuori, senza Zlatan Ibrahimovic: “Dispiace che si sia ritirato, ci mancherà molto – Cerco di essere un fratello maggiore nello spogliatoio, cerco di aiutare i più giovani con la mia esperienza”.

Milan, da Leao a Maldini: parla Giroud

Immancabile una battuta su Paolo Maldini. Non è un segreto, che l’attaccante sia arrivato a Milano anche per merito della leggenda rossonera: “Era uno dei miei giocatori preferiti quando ero piccolo. Per me è la classe all’italiana. Lui e il mister mi hanno dato la possibilità di giocare nel Milan”.

La qualità in avanti, come detto, è cresciuta parecchio, e con Leao e Pulisic, per Giroud sarà ancora più facile trovare la via della rete: “Rafa ha qualità eccezionali – prosegue il francese -, ha ancora margini di miglioramento, può arrivare al livello di Mbappè. Deve migliorare i suoi numeri, ma il potenziale c’è. Pulisic? E’ un giocatore molto veloce nei piccoli spazi, è bravo anche davanti alla porta. Darà sicuramente qualcosa in più alla nostra squadra”.