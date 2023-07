Infortunio Messias, risentimento al retto femorale: gli aggiornamenti

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Messias, infortunato nell’amichevole contro il Real Madrid a Pasadena.

Una nota stonata della partita giocata contro il Real Madrid è l’infortunio muscolare accusato da Junior Messias nel corso del primo tempo. Il brasiliano ha dovuto lasciare il campo ed è stato sostituito da Luka Romero, poi autore del bellissimo gol del 2-0.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, l’ex Crotone ha un risentimento al retto femorale della coscia sinistra. La sua tournée negli Stati Uniti è conclusa, non lo vedremo più in campo. Le sue condizioni fisiche verranno rivalutate al rientro in Italia.

Junior Messias, futuro al Milan incerto

Si spera che l’infortunio di Messias non sia qualcosa di troppo grave, anche perché nei piani del Milan lui dovrebbe essere ceduto. Nel suo ruolo sono arrivati Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, quindi la cessione è inevitabile.

Per settimane si è parlato dell’interesse del Torino, dove Ivan Juric lo accoglierebbe molto volentieri. La trattativa non è mai decollata finora e, non a caso, il giocatore ha viaggiato negli Stati Uniti assieme al resto della squadra. Il club granata non ha fatto ancora un’offerta gradita al Diavolo.

Nelle ultime ore è emerso anche che Messias è stato proposto al Fenerbahce, società dalla quale il Milan aveva provato a prendere Arda Guler prima che il giovane talento turco scegliesse il Real Madrid. La squadra di Istanbul vuole dare l’assalto al titolo nella nuova stagione e sta cercando di allestire un organico forte.

Al momento non c’è ancora una negoziazione che riguarda l’ex esterno del Crotone, vedremo se il Fenerbahce si farà avanti concretamente. Club interessati a lui non mancano, però bisogna capire bene i tempi di recupero dell’infortunio adesso. Questo problema potrebbe ostacolare i piani del Milan e di Messias stesso.

La società rossonera chiede 6-7 milioni di euro per la cessione del brasiliano. Considerando che ha 32 anni, non è semplice incassare tale cifra. Probabilmente Giorgio Furlani dovrà accontentarsi di circa 5 milioni. Vedremo che sviluppi ci saranno.