Lukaku, scontro con Inzaghi: il retroscena in diretta

Rivelazione cruciale da parte dell’ex portiere, il quale ha raccontato un retroscena clamoroso tra Inzaghi e Lukaku prima della fine della stagione

Stupefacente quanto è accaduto in questo mese di mercato estivo. Non solo acquisti e cessioni, ma anche colpi di scena e tradimenti evidenti. Da quello di Kylian Mbappè al Paris Saint Germain, al caso eclatante di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha infiammato il gossip del calciomercato, dato che ha voltato di botto le spalle all’Inter in favore della Juventus. Un fatto che ancora oggi si fa fatica a spiegare, dato che Big Rom si era praticamente promesso al suo amato Biscione.

La cronaca del mercato racconta che Lukaku, ad un certo punto, non ha più risposto alle telefonate dell’Inter, né lui né il suo agente. Pochi giorni dopo si è venuti a conoscenza dell’accordo che l’attaccante aveva stretto con la Juventus, praticamente l’acerrima rivale di sempre. Eppure, il club nerazzurro avrebbe fatto di tutto quest’estate per strappare nuovamente Romelu dall’angoscia londinese, regalandolo all’ambiente milanese interista che tanto gli stava a cuore.

Ma, come accennato, i piani di Lukaku sono stati altri, e adesso è in attesa che la Juventus riesca a piazzare Dusan Vlahovic per prenderne il posto a Torino. Ma c’è qualcosa dietro alla separazione sorprendente tra Lukaku e l’Inter? Il retroscena dell’ex portiere detta una possibile spiegazione.

Lukaku, lite con Inzaghi

Sebastian Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina, è stato ospite a TV Play su Twitch. Il personaggio sportivo è stato chiamato a dire la sua sul caso Inter-Lukaku-Juventus, e nel farlo ha rivelato un retroscena cruciale. Nello specifico, l’ex giocatore ha raccontato di una lite seria avvenuta tra l’attaccante belga e l’allenatore Simone Inzaghi poco prima della fine della scorsa stagione. Uno scontro che, secondo quanto dice Frey, è stato decisivo nella separazione delle strade tra Lukaku e l’Inter. Di seguito le sue parole in merito:

“Mi è stato raccontato che poco prima della fine della stagione c’è stato uno scontro duro tra Simone Inzaghi e Romelu Lukaku e li c’è stata una rottura netta. Confermo che oggi le due strade che potrà prendere Lukaku sono due: o la Juventus o l’Arabia Saudita”.

Dunque, non soltanto il retroscena, ma anche l’indicazione di mercato. Secondo quanto ne sappia l’ex portiere, per Lukaku le strade rimaste sono o la Serie A con la Juventus, da grande traditore, o l’Arabia per riempirsi di danaro ma di poca fama. Lui, da quanto se ne sappia, continua a preferire la prima strada, tenendo particolarmente al suo prestigio sul campo.