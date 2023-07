Milan, De Ketelaere vince la sfida ai rigori in USA: tocco magico (VIDEO)

Charles De Ketelaere ha vinto la sfida ai rigori che si è tenuta ieri in allenamento negli States. L’ultimo penalty è meraviglioso

Come riferito da Sky Sport, nella giornata di ieri, nel pomeriggio (fuso americano), il Milan ha svolto la consueta seduta d’allenamento. Il lavoro si è concluso con una bella sfida ai rigori, che in maniera inaspettata è stata vinta da Charles De Ketelaere. Il belga ha battuto tutti, anche Rafael Leao eliminato invece subito in quanto ha sbagliato il primo rigore calciatore. Al secondo posto si è distinto invece il giovane della Primavera Bartesaghi, mentre il terzo posto è andato al neo acquisto rossonero Tijjani Reijnders.

Come accennato, ha stupito e non poco la vittoria di Charles De Ketelaere, il talento belga che troppo timido e impacciato ha deluso ogni aspettativa nel corso della passata stagione. Ricordiamo che il Milan ha investito per lui ben 36 milioni di euro, l’acquisto più oneroso degli ultimi anni. Ci si aspettava di più, molto di più. Quest’estate il nome di De Ketelaere è finito nella mischia del mercato. Non è ancora chiaro il suo futuro, con alcuni club, PSV tra tutti, che si sono mostrati interessati.

In attesa di conoscere il suo futuro, Charles ha dato spettacolo ieri nell’allenamento negli States. Non soltanto ha vinto la sfida ai rigori, ma l’ultimo calciato è da vero fuoriclasse.

De Ketelaere, un penalty da capogiro: il video

Charles De Ketelaere si è superato nella sfida ai rigori di ieri, pur non essendo un rigorista. Ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso Stefano Pioli, il quale è corso ad abbracciarlo dopo la rete. Ad impressionare tutti l’ultimo calciato, quello della vittoria. Charles ha voluto rivendicare la vittoria con una magica panenka. Un sontuoso pallonetto che ha battuto Devis Vazquez.

Dopo la rete, urla e applausi da parte dei compagni e dello staff presente sul campo d’allenamento. De Ketelaere si è forse convinto a stupire tutti, stavolta in positivo? Il Milan ha dimostrato di credere nel suo talento, e di volerlo forse aspettare. Ma il mercato incombe, e in rossonero sono già arrivati due trequartisti quest’estate, Pulisic e Luka Romero, i quali hanno già fatto vedere grandi cose nelle amichevoli pre-stagionali.

Le prossime settimane saranno decisive, intanto Charles avrà del tempo a disposizione per convincere il Milan a tenerlo. Buon proposito quello di ieri nella sfida ai rigori. Godiamoci il bellissimo penalty realizzato dal belga classe 2001: