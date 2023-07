@ML – Chukwueze domani a Milano: programmate le visite mediche

Il Milan è pronto ad accogliere Chukwueze, che mercoledì sarà finalmente in Italia per iniziare la sua nuova esperienza da giocatore rossonero.

La trattativa è durata diverse settimane, ma Samuel Chukwueze è ormai del Milan. Accordo totale raggiunto con il Villarreal e domani l’esterno nigeriano volerà a Milano.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, l’arrivo in aeroporto è previsto alle ore 13:30. Successivamente ci saranno le visite mediche. Concluso l’iter che prevede come ultimo passaggio la firma sul contratto, il calciatore rimarrà in Italia ad allenarsi. Lavorerà a Milanello, in attesa del ritorno della squadra dagli Stati Uniti.

Milan, Pioli ha l’esterno destro che voleva

A causa delle lungaggini burocratiche, Chukwueze non raggiungerà il Milan nella tournée americana. Conoscerà Stefano Pioli e i nuovi compagni più avanti. Intanto avrà modo di prendere confidenza con Milano e le strutture del club.

Si tratta del settimo colpo del calciomercato estivo rossonero. Pioli voleva un esterno offensivo con le sue caratteristiche e lo ha ottenuto. L’ormai ex Villarreal è un giocatore veloce e abile nel dribbling, uno che sa creare superiorità numerica e fare male alle difese avversarie. Il Milan da lui si aspetta un grande contributo in termini di assist e gol.