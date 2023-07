@ML – Chukwueze non andrà negli USA: il motivo

Le ultime sull’attaccante nigeriano pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Niente Stati Uniti per l’ormai ex Villarreal: ecco il motivo

Niente Stati United per Samuel Chukwueze. Il calciatore, che presto diventerà un nuovo rinforzo per la squadra di Stefano Pioli, non dovrebbe prendere l’aereo per gli USA come fatto da Okafor dopo le visite mediche e le firme sul contratto.

Come raccontato in queste ore, il nigeriano ha raggiunto un accordo con il Milan, che ha ricevuto il via libera da parte del Villarreal, per sottoporsi ai controlli medici, prima di mettere nero su bianco.

A causa di alcuni cavilli burocratici, il calciatore dopo la firma dovrebbe così rimanere ad allenarsi a Milanello. La macchina organizzativa rossonera si è messa in moto per lo sbarco a Milano del giocatore, ma al momento non c’è un programma ufficiale. Le tempistiche ormai ristrette spingono dunque Chukwueze a rimanere in Italia: lavorerà sui campi di Carnago, con un preparatore, in attesa del ritorno della squadra.

Il Milan, dopo il match contro il Real Madrid, è atteso dalla sfida contro la Juventus, venerdì alle 4.30; giocherà infine nella notte del 2 agosto contro il Barcellona, alle ore 05.00, prima di volare in Italia. Stefano Pioli non vede l’ora di iniziare a lavorare con il nigeriano.

Pioli attende Chukwueze per un nuovo Milan

Sarà lui la freccia a destra dell’arco del tecnico di Parma. Il Milan vuole farsi trovare pronto per la prima partita ufficiale della stagione, in programma il prossimo 21 agosto contro il Bologna. Anche con Chukwueze si continuerà a lavorare a due varianti, il 4-3-3 e ovviamente il 4-2-3-1. Con gli stessi interpreti si potranno vedere entrambi i moduli, ma c’è una formazione che stuzzica particolarmente i tifosi.

Una formazione davvero offensiva che potrà essere utilizzata a partita in corso o magari in quei match contro squadre chiuse, che hanno messo in difficoltà il Diavolo. Basti pensare ai pareggi contro la Cremonese e l’Empoli. Un Milan dunque ancora più propenso alla fase offensiva, con Rafael Leao a sinistra, Samuel Chukwueze a destra, Olivier Giroud come punta e Christian Pulisic nel ruolo di trequartista.