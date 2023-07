@ML – Chukwueze al Milan, adesso è fatta! I dettagli

Pare proprio che quest’oggi Samuel Chukwueze possa sbarcare a Milano e diventare un nuovo calciatore rossonero dopo le visite consuete.

Il Milan ha ormai apparecchiato e preparato il terreno per il suo settimo colpo di mercato. La squadra di Stefano Pioli continua a spingere per l’esterno destro offensivo, ormai scelto come prossimo rinforzo.

Stiamo parlando di Samuel Chukwueze, l’ala d’attacco classe ’99 che è in arrivo dal Villarreal. Una trattativa a buon punto, sbloccatasi la scorsa settimana e che a breve dovrebbe definirsi con il trasferimento del calciatore nigeriano nella società di via Aldo Rossi. Si tratterebbe così del settimo colpo di mercato in entrata ufficiale per il Milan, certamente il club di Serie A più attivo e vivace del momento.

Come filtra da Milanello, in queste ultime ore Milan e Villarreal stanno continuando a lavorare sugli ultimi dettagli burocratici, con l’intento di sbloccare la trattativa e consentire a Chukwueze di sbarcare in città il prima possibile. Ma già la giornata di oggi, martedì 25 luglio, dovrebbe essere determinante.

La conferma è arrivata da pochissimo: il Villarreal avrebbe dato il via libera per la partenza di Chukwueze, che dunque a breve volerà in direzione Italia, per svolgere le visite e porre la firma sul suo contratto con il Milan.

Le cifre dell’operazione Chukwueze-Milan

Intanto l’emittente satellitare ha aggiornato anche i dettagli e le cifre dell’operazione che dovrebbe chiudersi entro la giornata odierna. I rossoneri hanno messo sul piatto un’offerta convincente da 20 milioni di euro come base fissa, più circa 6-7 milioni di bonus variabili.

Proposta che dovrebbe essere stata accettata dal Submarino Amarillo e che dunque ha definito tale operazione tra i due club. Altri due indizi sembrano avvalorare la tesi che oggi dovrebbe essere la giornata giusta per poter chiudere l’acquisto del calciatore nigeriano.

In primis il ritorno a Milano di Giorgio Furlani, l’a.d. rossonero che era negli Usa assieme al resto della squadra. Il massimo dirigente operativo del Milan dovrebbe essere in città per accogliere Chukwueze e definire i dettagli contrattuali prima della firma definitiva ed ufficiale. Un compito che, dopo l’addio di Paolo Maldini, spetta a lui con i nuovi calciatori.

Inoltre Matteo Gabbia ha appena salutato i suoi compagni nel ritiro nordamericano. Il difensore si trasferirà in prestito al Villarreal: l’operazione è scollegata formalmente da quella di Chukwueze. Ma la partenza di Gabbia fa presagire che i due club abbiano un’intesa totale su questo doppio affare, e di conseguenza anche l’esterno classe ’99 sia pronto a volare in Italia.