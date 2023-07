Onana al Manchester United grazie a…Maignan! Retroscena shock

Retroscena raccontato dall’Inghilterra riguardo il trasferimento di André Onana dall’Inter al Manchester per circa 55 milioni di euro.

L’Inter in questa sessione di mercato ha realizzato una delle maggiori plusvalenze della propria storia. Ha appena ceduto André Onana, portiere camerunese, al Manchester United per circa 55 milioni di euro.

Basti pensare che Onana, nel 2022, si era trasferito in nerazzurro a parametro zero, dopo la scadenza di contratto con l’Ajax. Gli è bastata una stagione ad alti livelli, con tanto di finalissima di Champions League raggiunta con la maglia interista, per diventare uno dei portieri più ambiti e ricercati sul mercato europeo.

In pochi sanno però che a mettere lo zampino sul trasferimento record di Onana allo United è stato anche il Milan. In particolare la decisione del suo estremo difensore Mike Maignan. Il retroscena è stato svelato dal magazine sportivo inglese The Athlethic, che ha chiarito tutta la vicenda di calciomercato consumatasi di recente.

Milan, rifiutata l’offerta dello United per Maignan: quindi la virata su Onana

Come riferito dalla stampa britannica dunque, il Manchester United era in cerca di un portiere di primo livello, visto l’addio ormai certo dello spagnolo David De Gea. Ma la prima idea del club non era quella di prendere Onana dall’Inter.

Il primo nome sul taccuino dei dirigenti United era quello di Mike Maignan, titolare del Milan e della Nazionale francese. Tant’è che circa due mesi fa è andato in scena un contatto sia con gli agenti del portiere che con la dirigenza rossonera per valutare l’operazione. Un incontro che però si è concluso con un nulla di fatto, visto che il Milan ha chiesto ben 100 milioni per cedere il proprio fuoriclasse tra i pali.

No secco dunque per il Manchester United che, su indicazione del tecnico Erik ten Hag, ha scelto di virare su Onana. L’interista aveva costi più accessibili, era sponsorizzato dal suddetto allenatore e ha trovato l’Inter propensa a trattare per la sua cessione, visto lo stato non proprio idilliaco delle proprie casse.

Dunque grazie (o a causa) al rifiuto del Milan e di Maignan di trattare con il Manchester, l’Inter è stata quasi costretta a cedere il proprio numero 1 camerunese. Una partenza molto delicata, sia perché i tifosi nerazzurri erano molto affezionati al portiere, sia perché l’Inter ad oggi sta facendo fatica a rimpiazzarlo. La proprietà cinese Suning quanto meno si tiene stretta una plusvalenza molto importante.