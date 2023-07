“Un club italiano vuole Mbappé”: il retroscena bomba dall’Inghilterra

Situazione intricata quella di Kylian Mbappé. Il calciatore francese del PSG potrebbe incredibilmente muoversi già in estate.

Un anno fa si era tolto automaticamente dal mercato siglando il rinnovo con il PSG, a cifre record per il calcio europeo e decidendo di non cadere nella tentazione Real Madrid. Ma oggi, la situazione di Kylian Mbappé è più complicata che mai.

Il fuoriclasse francese ha fatto sapere di voler lasciare Parigi a fine contratto senza trattare il rinnovo, né avvalersi della clausola di rinnovo automatico al 2025. Una scelta che non ha fatto per nulla piacere a Nasser Al-Khelifi: il patron del PSG ha dunque messo fuori rosa il calciatore classe ’98, con l’intenzione di cederlo al miglior offerente.

Uno dei più forti talenti al mondo dunque è in partenza. Una grande occasione per tutti i club internazionali, peccato che percepisca uno stipendio annuale di 72 milioni di euro lordi. Cifre spasmodiche per chiunque, ma occhio alle ultime notizie che giungono dalla stampa inglese, dove parlano di primi contatti per Mbappé dall’estero.

Mbappé può partire in prestito, c’è anche l’ipotesi Serie A

Il retroscena è stato svelato e dichiarato dal giornalista Kaveh Solhekol, importante voce di Sky Sports UK. Secondo quest’ultimo, il PSG vorrebbe cedere subito Mbappé, perché se dovesse restare per un’altra stagione, il francese oltre all’onerosissimo stipendio guadagnerebbe anche circa 70 milioni di bonus fedeltà, come previsto dal suo contratto.

Ecco perché il PSG ha aperto alla cessione anche a titolo temporaneo: “Mi è stato detto è che il PSG sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito la prossima stagione, pur di liberarsi del peso del suo ingaggio. Ma ovviamente la sua nuova squadra dovrebbe accollarsi l’intero costo dello stipendio” – ha dichiarato Solhekol quest’oggi.

Altri dettagli aggiunti dal giornalista aumentano i misteri sul futuro di Mbappé: “Il PSG ha avuto diverse offerte, sia per il prestito che per un trasferimento a titolo definitivo. Ci sono 2-3 club della Premier League, oltre a uno italiano, uno spagnolo e uno arabo”.

Dunque una società italiana avrebbe preso informazioni per il futuro di Mbappé. Come già ammesso da più parti, il fuoriclasse francese ha un debole per il Milan fin da quando era bambino. Chi lo conosce bene sa che giocherebbe in Serie A solo con la maglia rossonera. Ma dall’Inghilterra filtra che sia in realtà l’Inter ad aver sondato il terreno per il campione classe ’98.

Ma ovviamente i tifosi italiani tengano i piedi per terra: sembra impossibile che club come l’Inter o il Milan, molto attenti a spese e bilanci, possano spendere quasi 100 milioni annui per lo stipendio di un solo calciatore.