Asse Milan-Turchia: tripla cessione

I turchi hanno messo nel mirino un altro calciatore del Diavolo e hanno chiesto informazioni: difficilmente il Milan se ne priverà

Dal punto di vista delle operazioni in entrata il Milan fino ad ora ha senz’altro fatto la sua parte. Con Samuel Chukwueze il Diavolo chiuderà il settimo acquisto per questa sessione estiva di mercato e anche le tempistiche degli innesti sono state ottimali.

Adesso però per la dirigenza rossonera c’è anche da concentrarsi sulle uscite, perché dopo tutti gli arrivi la rosa ora è extra large e c’è da piazzare più di qualche elemento. Uno dei calciatori più vicini all’addio in questo momento è senza dubbio Ante Rebic, che adesso è chiuso dai nuovi arrivi sulla trequarti, a partire anche da Christian Pulisic. L’attaccante croato ha rifiutato una ricca proposta araba, come confermato da Sky Sport, ma sta comunque per concretizzarsi la sua cessione.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, si sta per chiudere il suo passaggio al Fenerbahce. Il classe ’93, da come riporta anche Sportmediaset, è pronto a dire sì all’offerta del club turco, che permetterebbe al Milan di guadagnare anche tra i 6 e i 7 milioni di euro dalla cessione del suo cartellino. Si tratterebbe insomma di un’ottima operazione per il Diavolo, ma nel mirino del Fenerbahce ci sarebbe anche un altro calciatore rossonero.

Il club turco punta anche Krunic

La notizia arriva direttamente dalla Turchia, più precisamente da Sports Digitale, che racconta di come il club turco avrebbe chiesto informazioni al Milan anche per un altro elemento. Stiamo parlando di Rade Krunic.

Il centrocampista bosniaco è un’altra idea del Fenerbahce dal Diavolo, ma in questo caso difficilmente si creeranno i presupposti per un accordo. Il Milan infatti considera Rade Krunic parte del progetto e Stefano Pioli gli ha dato molto spazio nella seconda parte della scorsa stagione. Nonostante i tanti arrivi in mediana, l’ex Empoli non è sul mercato e il tecnico ci fa pieno affidamento. Il classe ’93, ricordiamolo. è arrivato nell’estate del 2019 e ha collezionato 125 presenze e 3 gol in rossonero.

Il Milan in questo momento ha tanti giocatori in mezzo al campo e sta valutando anche l’inserimento di un altro giocatore, con Yunus Musah del Valencia in pole. Tuttavia, non è Krunic il maggior indiziato a lasciar spazio allo statunitense. Il Milan infatti vorrebbe far partire un altro centrocampista, ovvero Yacine Adli, per il quale ci sono diversi interessamenti dalla Ligue 1, tra cui anche quello del Rennes.