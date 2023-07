Calciomercato Milan, non solo Okafor: altro colpo dal Salisburgo

Dopo l’ingaggio di Okafor, il Milan guarda ancora in casa Salisburgo per rinforzarsi: stavolta nel mirino c’è un centrocampista.

La campagna acquisti rossonera ha già portato sei colpi ufficiali e uno “ufficioso”, visto che Samuel Chukwueze è in arrivo per visite mediche e firma. Ma Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani hanno anche altre operazioni in entrata in programma.

La dirigenza del Milan punta sicuramente a prendere un nuovo centrocampista. Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders non bastano, ne serve un terzo. L’obiettivo primario è Yunus Musah, però la trattativa con il Valencia si sta rivelando più complicata del previsto. N0nostante un’offerta da 20 milioni di euro, bonus compresi, non c’è stato ancora accordo.

Calciomercato Milan, Musah in bilico: nuovo obiettivo?

Il Milan spera ancora di chiudere l’affare Musah, però il Valencia chiede 25 milioni e non c’è l’intenzione di spingersi fino a tale cifra. La pista che porta al centrocampista americano (con passaporto italiano) non è stata abbandonata, ma la società rossonera deve valutare anche altre opzioni per la mediana.

Moncada e Furlani hanno pure altri nomi nella loro lista. Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, ci sarebbe anche Lucas Gourna-Douath. C’è stata una richiesta di informazioni. Si tratta di un francese classe 2003 che milita nel Salisburgo, la stessa squadra dalla quale il Milan ha recentemente preso Noah Okafor.

Gourna-Douath è approdato in Austria per 13 milioni di euro nell’estate 2022, proveniente dal Saint Etienne. Nella prima stagione a Salisburgo ha messo insieme 32 presenze (24 da titolare) e un assist. È un centrocampista difensivo, forte fisicamente (è alto 1,85 metri) e che se la cava bene sia in fase di interdizione sia di costruzione. È intelligente tatticamente e sa leggere bene le diverse situazioni di gioco.

Essendo molto giovane, il francese probabilmente non è pronto per un ruolo di primo piano nel Milan. Tuttavia, sembra avere il potenziale per diventare un mediano di ottimo livello e non è un caso che gli osservatori rossoneri gli abbiano messo gli occhi addosso. Se Musah dovesse saltare, non è escluso che Furlani si rivolga al Salisburgo per effettuare un altro colpo di mercato.

Gourna-Douath ha caratteristiche che tornerebbero utili a Stefano Pioli, che necessita di un centrocampista forte fisicamente e capace di giocare davanti alla difesa. In assenza di un regista come Ismael Bennacer, è Rade Krunic ad essere impiegato come vertice basso della mediana. Il bosniaco è più una mezzala, però sta cercando di adattarsi al nuovo ruolo.