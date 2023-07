La Salernitana sfida il Milan: assalto al difensore

Secondo le ultime news di mercato di Gianluca Di Marzio, una rivale italiana si è inserita prepotentemente per il difensore. Tutti i dettagli

Il Milan sta man mano completando la sua rosa in vista della prossima stagione. Una campagna acquisti di questo tipo non si vedeva da davvero tanti anni. Sette gli innesti sin qui, tutti di grande livello e blasonati. Giorgio Furlani si sta adesso preoccupando di sfoltire la rosa, dopo anche l’arrivo di Samuel Chukwueze a Milano. Diversi gli esuberi in uscita. Si farà il massimo per piazzarli. Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità della cessione a titolo temporaneo del difensore. Un buon passo avanti nel ridimensionamento della rosa.

Si tratta di Matteo Gabbia, passato in prestito secco al Villareal. Il trasferimento ha sicuramente agevolato la trattativa per arrivare a Samuel Chukwueze, acquistato dal Sottomarino Giallo per 28 milioni di euro bonus inclusi. Servirà però rimpiazzare il difensore italiano, e negli ultimi giorni un nome in particolare ha preso quota, quello del giovane Facundo Gonzalez. Parliamo di un 20enne che si è messo in ottima mostra tra le fila del Valencia B, in Spagna.

Il classe 2003, di nazionalità a metà tra quella uruguaiana e quella italiana, è stato osservato per tempo da Geoffrey Moncada. Rappresenterebbe un colpo in prospettiva, di quelli di cui curarne il talento nel tempo. Peccato che un altro club italiano si è inserito prepotentemente, prendendo grande campo.

Milan, sorpasso per Facundo Gonzalez

Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, è scesa la Salernitana in pista per Facundo Gonzalez. Il Milan aveva forse programmato un incontro con gli agenti dell’italo uruguaiano, ma l’irruzione dei granata può essere adesso decisiva secondo l’esperto di mercato. Il contratto di Facundo col Valencia è in scadenza tra un anno, nel 2024, per questo può rappresentare un grande affare low cost date le enormi potenzialità del giocatore.

Di Marzio sottolinea che c’è vasto interesse dai club di Premier League per Gonzalez, ma che qualora non se ne dovesse concretizzare alcuno, la Salernitana avrebbe ottime possibilità di riuscita dell’affare. Dunque, ad oggi, sembra che i granata siano molto avanti per l’ingaggio del difensore classe 2003, considerato un futuro top player. Moncada lo ha apprezzato per l’eleganza nei movimenti e lo stragrande potere fisico. Alto 1,93 cm e di piede mancino, rappresenta tutto quello che un difensore moderno dovrebbe essere.

Da capire se il Milan cercherà di intralciare la Salernitana nell’acquisto o cambierà completamente obiettivo.