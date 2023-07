Milan, Chukwueze fa impazzire i tifosi: selfie e autografi dopo le visite (VIDEO)

Samuel Chukwueze si è subito fatto apprezzare dai suoi nuovi tifosi milanisti. Gesto molto solidale del nigeriano dopo le visite mediche.

Oggi Samuel Chukwueze ha iniziato a tutti gli effetti la sua nuova avventura calcistica. L’esterno offensivo nigeriano è sbarcato nel pomeriggio a Milano e avviato subito l’iter per il trasferimento definitivo.

Il classe ’99 arriva dal Villarreal e entro domani firmerà il suo nuovo contratto con il Milan. Operazione da 20 milioni più bonus per arrivare al cartellino dell’esterno, tanto richiesto da Stefano Pioli. Oggi intanto Chukwueze ha svolto le consuete visite mediche di rito, un classico prima di essere ufficializzato.

Poco fa Chukwueze ha terminato la prima parte di visite presso la clinica storica de La Madonnina. Diverse decine di tifosi rossoneri l’hanno atteso fuori dalla struttura per salutare l’ultimo acquisto del Milan. Con grande sorpresa e anche gentilezza, il calciatore 24enne ha deciso di avvicinarsi al pubblico per scattare selfie e firmare autografi.

🚨 Selfie e autografi per #Chukwueze dopo le visite mediche ⚠️🇳🇬 Bravissimo 👏 pic.twitter.com/AALoYFCLjJ — MilanLive.it (@MilanLiveIT) July 26, 2023

Un bel gesto di Chukwueze per immergersi immediatamente nella sua nuova realtà e farsi subito apprezzare dai tifosi. Ora non resta che attendere la fine dell’iter burocratico e l’ufficialità del suo acquisto, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Difficile però che l’ex Villarreal raggiunga la sua nuova squadra nella tournée Usa per motivi burocratici.