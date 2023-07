Milan, contratto depositato: è rossonero al 100%

Come si apprende dal sito della Lega Serie A, è stato depositato il contratto del giocatore col Milan. Manca solo l’ufficialità ma è tutto fatto

Che mercato estivo sta portando avanti il nuovo Milan di RedBird! Colpi su colpi, che stanno entusiasmando e riempendo di gioia i tanti tifosi rossoneri. Che squadrone sarà la prossima stagione e quali saranno i veri obiettivi da perseguire? L’incognita è grande e fa fremere dall’ansia. A breve, il Milan accoglierà l’ennesimo colpaccio dell’estate, Samuel Chukwueze, il nigeriano incaricato di rinvigorire la fascia destra d’attacco.

Ma non soltanto mercato immediato. Il club rossonero si è riservato, come spesso fa, di segnare dei colpi in prospettiva, quelli da curare con la giusta pazienza. Per questo, Giorgio Furlani ha chiuso l’acquisto di Alex Jimenez dal Real Madrid, un terzino destro di 18 anni di cui si dice un gran bene. La sensazione è che il nativo di Madrid farà la spola tra Primavera e Prima Squadra. Con Abate giocherà le partite ufficiali, con Pioli si allenerà ogni tanto per capirne i margini di crescita e miglioramento.

Alex è stato acquistato dal Real Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei blancos. Non sono ancora note le cifre, ma siamo sicuri che Jimenez è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan.

Jimenez, contratto depositato

Alex Jimenez si sta già allenando con la Primavera di Ignazio Abate. Molti si chiedono quando verrà ufficializzato il suo acquisto. La scorsa settimana ha svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto a Casa Milan. Oggi, direttamente dal sito ufficiale della Lega Serie A, arriva la conferma effettiva dell’acquisto. E’ stato infatti depositato il contratto del giovane 18enne col Milan.

Come accennato, Alex Jimenez arriva al Milan principalmente per rinforzare la fascia destra di difesa di Ignazio Abate. Ma per lui, nel corso della stagione, le cose potrebbero cambiare in meglio. Stefano Pioli ha disposizione i soli Davide Calabria e Alessandro Florenzi nel ruolo di terzino destro, il secondo non proprio giovanissimo. In base all’andamento di Alex Jimenez, e a cosa saprà dimostrare in allenamento, non è escluso che possa ottenere una certa fiducia da mister Pioli.

In Spagna, il 18enne si è fatto soprattutto conoscere si per le qualità ma anche per un caratterizzo sopra le righe. Spetterà al Milan plasmare il talento e portarlo all’exploit totale. Jimenez ha una stagione per conquistare il club rossonero e la sua tifoseria.