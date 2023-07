Milan, inserimento per l’attaccante: è sfida alla Fiorentina

Il club rossonero ha messo gli occhi sul centravanti argentino, che preferisce proprio il Milan ai gigliati

In questa sessione di mercato il Milan si è fatto trovare decisamente pronto e ha deciso di operare prima e nel minor tempo possibile, in modo da poter avere la rosa praticamente al completo già dall’inizio di agosto.

Con l’arrivo di Samuel Chukwueze sono infatti già sette i colpi in entrata messi a segni dal Diavolo, che adesso dovrà concentrarsi anche sulle uscite perché la rosa comincia ad essere molto lunga, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. I rossoneri hanno già preso il nuovo attaccante che andrà ad alternarsi con Olivier Giroud con l’arrivo di Noah Okafor dal Salisburgo. Per lo svizzero il Diavolo ha sborsato circa 14 milioni di euro.

Con questo acquisto si rende di conseguenza necessaria la partenza di Divock Origi, che non ha convinto l’anno scorso e che può tornare già in Premier League. Il belga infatti è seguito con grande interesse dal West Ham, che potrebbe fiondarsi sull’ex Liverpool e mettere anche sul piatto una cifra sugli 8-10 milioni che garantirebbero al Milan un’ottima plusvalenza. Occhio però che con la cessione di Origi non possa arrivare un altro attaccante.

Beltrán dà preferenza ai rossoneri

Il Milan infatti continua a studiare tutte le ipotesi per rinforzarsi in vista della prossima stagione e nelle ultime ore è rimbalzato un nuovo nome per il reparto avanzato, fatto da Claudio Raimondi nel consueto appuntamento di Sportmediaset.

Nella trasmissione in onda su Italia Uno, l’esperto di mercato ha spiegato che al Milan piace Lucas Beltrán, attaccante 22enne di proprietà del River Plate, che interessa molto anche alla Fiorentina. Il centravanti argentino ha un contratto che scade nel 2025 e ha un costo non indifferente, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro complessivi, se si considerano anche i bonus. Almeno questa è la cifra per cui lo sta trattando il club viola in questi giorni.

I toscani però non stanno chiudendo perché aspettano prima di cedere un attaccante, dato che al momento in rosa ci sono già Arthur Cabral che Luka Jovic. Questo tergiversare potrebbe essere un vantaggio per il Diavolo, pronto ad inserirsi per il calciatore del 2001. Con i Millionarios Beltrán ha realizzato ben 21 gol e 7 assist in 74 presenze. Secondo quanto riferito da Claudio Raimonti l’attaccante ha dato preferenza ai rossoneri.