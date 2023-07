Musah vuole solo il Milan, presto nuovo incontro: il punto sulla trattativa

La volontà di Musah è molto chiara, adesso il Milan spera di convincere il Valencia: le ultime news sulla trattativa per il centrocampista.

Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders non bastano, il club rossonero vuole prendere un altro rinforzo in mediana. Il nome in cima alla lista è quello di Yunus Musah, non è un mistero.

La trattativa con il Valencia va avanti da diverse settimane, però l’accordo tarda ad arrivare. Peter Lim, patron della società spagnola, pretende circa 25 milioni di euro per la cessione del 20enne nazionale americano. Il Milan non vuole arrivare a tale cifra e finora ha offerto meno, forte anche dell’intesa già raggiunta con il calciatore.

Calciomercato Milan, colpo Musah: gli aggiornamenti sulla trattativa

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha fatto il punto della situazione. Musah ha già comunicato al Valencia che vuole trasferirsi al Milan. Lo ha detto molto chiaramente. Nei primi giorni di ritiro in Svizzera non si è allenato con la squadra a causa di un problema fisico, ma la sua testa è a Milano.

Tra parte fissa e bonus, l’offerta del club rossonero non tocca i 20 milioni. Lim continua a chiederne 25 e finora non ha ceduto, non ha abbassato il prezzo. Musah è arrivato a Valencia a parametro zero, dopo gli anni all’Arsenal, e quindi la società spagnola può mettere a bilancio una grande plusvalenza. La proposta rossonera appare congrua al valore del giocatore, ma Lim pretende di più. I contatti tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni.

Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport spiega che a breve ci sarà un incontro tra l’agente di Musah e il Valencia. L’obiettivo è capire se il prezzo potrà essere abbassato, così da favorire il trasferimento in Italia. L’ultima offerta del Milan dovrebbe essere di 18 milioni più bonus. Tocca al club spagnolo decidere se continuare a tenere alta la posta oppure cedere.

La dirigenza rossonera rimane fiduciosa di poter prendere l’ex Arsenal, ma inevitabilmente deve anche valutare delle alternative. Non vuole andare oltre un certo limite di spesa per un giocatore che comunque non è ancora molto affermato e che obiettivamente non può costare più di 20 milioni.