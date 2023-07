“Non è nei piani di Pioli”: il centrocampista verso l’addio, può finire in Francia

Un’altra possibile uscita nei prossimi giorni sembra ormai certa. Il Milan non crede nel calciatore che potrebbe finire in Ligue 1.

Il Milan continua a lavorare su due fronti. Da una parte, in Nord America, Stefano Pioli prepara l’avvio della nuova stagione con gli allenamenti sul campo e le amichevoli della tournée statunitense in ballo.

Dall’altra c’è il calciomercato estivo che tiene banco, sempre aperto e ricco di sorprese in casa Milan. Per esempio nelle prossime ore dovrebbe arrivare Samuel Chukwueze dal Villarreal per far felice il mister. Ma non è affatto scontato che sia l’ultimo colpo, visto che nel mirino ci sarebbero almeno altri 2-3 innesti entro fine agosto.

Ma non solo mercato in entrata. Il Milan dovrebbe cominciare seriamente a pensare alle uscite. Oltre a quella di Matteo Gabbia, ormai diretto al Villarreal in prestito, c’è anche un altro calciatore della rosa milanista che sembra vicino al taglio. Un elemento che non convince mister Pioli e che dunque a breve potrebbe prendere altre strade.

Adli rischia il taglio: due club francesi lo cercano

Stiamo parlando di Yacine Adli, il centrocampista franco-algerino che gioca dalla scorsa stagione al Milan. Ma non è riuscito a convincere Pioli nonostante le sue ottime qualità tecniche. Il mister rossonero lo ha sempre considerato un buon talento, ma di difficile collocazione tattica e soprattutto fisicamente non pronto a giocare in Serie A.

Con gli innesti di calciatori a centrocampo del calibro di Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic e forse anche Musah, il Milan sembra aver delineato la propria linea. Vuole puntare su elementi forti fisicamente, dinamici e già con forte esperienza internazionale alle spalle. Adli, in questo modo, rischia nuovamente di restare ai margini e dunque di essere tagliato dalle liste come lo scorso anno.

Non è da escludere per questo motivo una cessione per Adli, presumibilmente a titolo temporaneo. Lo ha scritto il cronista Nicolò Schira, che oggi ha parlato di due soluzioni in Ligue 1 per il classe 2000. Sondaggi già arrivati in casa Milan per il numero 7, che sembra finito nel mirino del Lille e del Rennes.

Un ritorno in Francia dunque per l’ex Bordeaux che dunque avrebbe l’opportunità di giocare titolare dopo un anno passato tra campo e panchina. Nei prossimi giorni potrebbero dunque intensificarsi i contatti per il calciatore francese, che nell’ultima stagione con il Milan ha collezionato solo 6 presenze in Serie A (di cui solo una da titolare) e l’esclusione dalla lista Champions.