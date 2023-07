Chukwueze, il saluto del Villarreal è commovente: “Ti meriti tutto il bene”

Samuel Chukwueze è un nuovo giocatore del Milan. Il Villareal, club dal quale è stato acquistato, lo ha omaggiato in un modo fantastico

Giornata più che speciale a Casa Milan e per il club rossonero. E’ stato ufficializzato il settimo acquisto dell’estate, dopo Loftus-Cheek, Luka Romero, Pulisic, Reijnders, Sportiello e Okafor, ecco arrivato anche Samuel Chukwueze. Il nigeriano si occuperà di andare a rinforzare in maniera decisa la fascia destra dell’attacco. Classe, dribbling, velocità ed esplosività sono tutte caratteristiche pazzesche di Chuku. Purtroppo, il giocatore non potrà partire alla volta degli USA per raggiungere la squadra di Pioli. Ma sarebbe stato bello vederlo subito all’opera nelle amichevoli.

Il Milan si è aggiudicato il classe ’99 nigeriano per 20 milioni di euro di base fissa più 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Mentre Chukwueze ha firmato un contratto quinquennale (2028) a 4 milioni di euro netti a stagione. I tifosi rossoneri sono in estasi per questo splendido acquisto. Dispiaciuti, molto, i fan del Villareal – club dal quale è stato acquistato il giocatore – che hanno dovuto salutare un talento formidabile come quello di Samuel.

Il Sottomarino giallo ha detto addio al nigeriano in una maniera fantastica. Un video sensazionale che racchiude tutto il talento di Chukwueze. Eccolo di seguito.

Villareal: “Solo golazos”

Samuel Chukwueze è quasi un prodotto puro delle giovanili del Villareal, nel senso che si è formato nel calcio che conta con la maglia del Sottomarino giallo. Era il 2017, quando aveva 18 anni, che il club spagnolo lo ha pescato direttamente in Africa, nella Diamond Academy nigeriana. Da lì ha scalato presto le categorie del vivaio del Villareal, per approdare in Prima Squadra nel 2018. Non sarà stato dunque semplice per Chukwueze lasciare un clima familiare e confortevole come quello spagnolo, in cui è cresciuto e si è affermato. Ma era il momento del grande salto.

Il Villareal ci ha tenuto a salutarlo in un modo speciale, con un video che mostra tutto il talento di Samu. Dribbling, giocate, gol e assist, niente di meglio. Nel post pubblicato sui social, la didascalia riporta: “Dalle giovanili alla Champions League, passando per il Villarreal B e sempre lo stesso risultato: 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢𝗦 . Buona fortuna, Chukwueze, ti meriti tutto il bene che ti accade nella vita”. Questo il pensiero che il Sottomarino giallo ha dedicato al suo ormai ex top player. Ma c’è un momento giusto in cui è necessario separarsi. Adesso, Samuel Chukwueze è chiamato a dare il meglio al Milan.

Questo il video omaggio pubblicato dal Villareal: