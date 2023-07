Milan, assalto a un attaccante argentino: i dettagli dell’offerta

Dall’Argentina arriva la notizia riguardante una proposta che il Milan avrebbe avanzato per un giovane centravanti.

La società rossonera sta facendo un calciomercato importante e non lo ha ancora concluso. Mancano qualcosa in difesa e un centrocampista, ma non è affatto escluso l’arrivo di un nuovo attaccante.

Più di qualcuno ha pensato che Noah Okafor sia stato preso per sfruttarlo sia come esterno da vice Leao sia come centravanti. Effettivamente la sua duttilità tattica è un valore aggiunto e Stefano Pioli ne terrà certamente conto, però lo svizzero non è una vera prima punta e per questo il Milan potrebbe prendere un giocatore che con le caratteristiche da vero 9.

Calciomercato Milan, proposta per il giovane bomber argentino

Per settimane si è parlato del possibile ingaggio di Mehdi Taremi, 31enne in forza al Porto che viene valutato non meno di 20 milioni di euro. Ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e ad agosto potrebbe esserci la possibilità di strappare uno sconto sul prezzo.

Ma è possibile che il Milan scelga di puntare su un calciatore più giovane, uno che non abbia la pretesa di essere titolare e che crescerebbe alle spalle dell’esperto Olivier Giroud. Un nome emerso nelle scorse ore è quello di Alejo Veliz, classe 2003 in forza al Rosario Central. Quest’anno ha totalizzato 11 gol in 22 presenze nella Superliga.

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Mati Mendia, il Milan è pronto ad offrire 14 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita per assicurarsi Veliz. In attesa di conferme, si può comunque dire che è reale l’interesse del club rossonero per questo ragazzo. Gli osservatori lo hanno seguito con attenzione e se ci fosse una proposta non sarebbe una sorpresa.

Il numero 9 del Rosario Central non è l’unico attaccante argentino monitorato da Geoffrey Moncada e dai suoi collaboratori. Infatti, si è spesso parlato anche di Lucas Beltran. Il 22enne del River Plate, in possesso anche del passaporto italiano, ha messo insieme 15 gol e 3 assist nelle 31 presenze di quest’anno. In queste ore sembra che Fiorentina e Atletico Madrid si siano lanciate all’assalto.

Tornando a Veliz, è stato Carlos Tevez a lanciarlo in Prima Squadra ed è una punta forte fisicamente. Alto 1,86 metri, è bravo nel gioco aereo e sa aiutare la squadra, non aspetta semplicemente il pallone in aerea. Non può essere già pronto per giocare con regolarità nel Milan, ma potrebbe rivelarsi un buon investimento in prospettiva futura. In questi giorni si è fatto avanti il Torino.