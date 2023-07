Milan, è tutto fatto: ceduto in prestito

Il club rossonero cede a titolo temporaneo il giovane difensore al club di Serie C: occasione per andare a crescere per il ragazzo

Dopo essersi concentrata a pieno in questi giorni sui colpi in entrata, la dirigenza del Milan ora sta cominciando a lavorare anche sulle cessioni e sulle situazioni dei vari giocatori della rosa che non fanno parte del progetto tecnico di Stefano Pioli.

I sette acquisti in poche settimane hanno alzato il livello della rosa a disposizione del tecnico emiliano, ma allo stesso tempo la hanno anche resa extra large e ora servono delle uscite. Da questo punto di vista non sarà di certo facile, perché c’è sia da trovare l’accordo con i club alle giuste condizioni, ma anche da convincere i calciatori ad accettare le destinazioni che si prospettano loro. Come stiamo vedendo, non sta andando bene con Fodé Ballo-Tourè.

L’ex Monaco ha infatti appena rifiutato definitivamente gli inglesi del Fulham, che garantivano al Diavolo ben 4 milioni per il cartellino del francese. Nel frattempo però il Milan si sta occupando anche di piazzare i giovani che sono in uscita dalla Primavera di Ignazio Abate, e che devono andare a giocare in prestito per farsi le ossa. Ecco quindi che la dirigenza rossonera ha chiuso per la partenza di un altro terzino sinistro, che si trasferirà appunto a titolo temporaneo.

Bozzolan al Perugia dopo aver appena rinnovato

Stiamo parlando di Andrea Bozzolan, classe 2004 che nelle ultime settimane è stato anche protagonista con l’Italia Under 19 della vittoria dell’Europeo. Il Milan punta forte su di lui perché qualche giorno fa ha ufficializzato il suo rinnovo fino al 2027.

Intanto però per lui è tempo di andare a giocare tra i professionisti e il club rossonero ha trovato la sua destinazione ideale. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il diciottenne andrà a giocare in Umbria con la maglia del Perugia. L’esperto di mercato ha riportato sul proprio profilo Twitter che il giocatore passerà a titolo temporaneo ai biancorossi e che quindi andrà a giocare in Serie C.

Bozzolan passa quindi al Perugia, che è appena retrocesso dalla Serie B e che vuole quindi provare a tornare subito nella seconda categoria italiana. Il Milan non ha voluto perdere il suo cartellino e questa è solamente una soluzione per mandarlo a crescere e a fare esperienza, nella speranza che possa tornare ancora più pronto e tra qualche anno far parte della Prima Squadra in pianta stabile,