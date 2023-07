Milan, ha detto no all’Arabia: la rivelazione dell’agente

Il procuratore del calciatore rossonero spiega che hanno rifiutato tutte le proposte arrivate dagli intermediari per rimanere

Questa sessione di calciomercato sarà sicuramente ricordata per la prepotente entrata in scena dell’Arabia Saudita, con i club della Saudi Pro League pronti a fare vere e proprie follie per assicurarsi i migliori giocatori del panorama mondiale.

A differenza di quanto accaduto con l’MLS e con la Cina in passato, in Arabia c’è l’intenzione di andare a prendere non solo calciatori europei di secondo ordine o nella fase finale della carriera, bensì anche i calciatori al top e i grandi protagonisti del calcio mondiale. Il trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr nello scorso inverno ha dato il via a un meccanismo che sembra non aver più freni. In Italia, ad esempio, ha accettato a sorpresa anche Sergej Milinkovic Savic, che lo scorso febbraio aveva compiuto solo 28 anni.

Il culmine si sta però raggiungendo con Kylian Mbappé e con la proposta dell’Al Hilal, fuori da ogni logica, di 700 milioni di euro all’anno. Su questa situazione ha voluto mettere l’accento il Corriere della Sera, che ha fatto il punto di tutti i calciatori, anche della Serie A, contattati dai club arabi, rivelando il retroscena anche su un calciatore del Milan.

L’agente di Giroud racconta il no alle proposte arabe

Tanti i gioielli della Serie A contattati, Romelu Lukaku a Lautaro Martinez, passando anche per Edin Dzeko e Piotr Zielinski. Chi ha vacillato un po’ è stato Ciro Immobile, anche se alla fine il capitano della Lazio ha declinato la ricca proposta.

Un altro attaccante della Serie A che è stato contatto dall’Arabia è proprio il rossonero Olivier Giroud. Il francese ha rinnovato da poco con il Milan e non aveva nessuna intenzione di lasciare il Diavolo. Lui, proprio come Lautaro, a Milano sta bene e vuole continuare ad essere protagonista, qui dove il 37enne sta vivendo una seconda giovinezza dal suo arrivo due anni fa.

Lo ha confermato anche l’agente del centravanti al Corriere della Sera. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Siamo stati contattati da molti intermediari, ma abbiamo detto no”. Giroud rimarrà, almeno ancora per un anno, al Milan, e neanche le ricche sirene arabe lo hanno smosso da questo intento. Quest’anno dovrà confermarsi e vincere la concorrenza con Noah Okafor per rimanere il titolare della squadra di Stefano Pioli.