@ML – Cessione Ballo-Touré, tre opzioni ancora aperte: la situazione

Cessione Ballo-Touré, come stanno le cose: le tre opzioni sono ancora apertissime, ecco cosa manca. La situazione

Un Milan protagonista sul mercato. Giorgio Furlani ha chiuso sette acquisti: l’ultimo, forse il più importante, è Samuel Chukwueze, prelevato dal Villarreal per 20 milioni più bonus. Un grande affare che permetterà alla squadra di Pioli di fare un upgrade sostanziale sulla corsia di destra. Adesso, però, è il momento di lavorare anche sulle cessioni.

Ante Rebic e Divock Origi sono le situazioni più complesse: fuori dal progetto tecnico – tanto da non essere nemmeno convocati per la tournée negli States -, i due hanno ricevuto finora offerte non soddisfacenti. Per il croato è forte il pressing del Besiktas, che ha già ottenuto il benestare del Milan per il prestito, manca però l’accordo sull’ingaggio. Il belga, invece, ha ricevuto sondaggi da Premier League e Arabia Saudita, ma ancora nulla di concreto. L’uscita più vicina è quella di Ballo-Touré, che ha sul piatto tre offerte (tutte già accettate dal Milan).

Ballo-Touré non ha ancora deciso

Per Ballo-Touré si è fatto avanti il Fulham ma ci sono anche Bologna e Nizza, come già scritto da MilanLive.it la scorsa settimana. Ad oggi la situazione non è ancora cambiata: le offerte ci sono ancora ma è il francese che non ha ancora preso una decisione.

Il terzino rossonero infatti non ha rifiutato né accettato nessuna delle tre offerte. Si è solo preso del tempo per decidere con calma in quale squadra andare a giocare. Per lui è una scelta importante perché ha voglia di essere protagonista, di essere titolare e guadagnarsi la convocazione per la Coppa d’Africa con il Senegal. Ecco perché non ha ancora deciso ed evidentemente ci vorrà ancora qualche giorno per arrivare ad una scelta definitiva. Il Milan attende, senza troppa fretta: nel frattempo il giocatore è rimasto a Milanello a lavorare prima di sciogliere le riserve e iniziare la nuova avventura.

Il Fulham è una chance importante sia dal punto di vista economico che di campionato, ma forse al Bologna o al Nizza avrebbe ancora più possibilità di fare bene (perché conosce già i campionati). Vedremo quindi se ci saranno novità già nelle prossime ore, ma è difficile che la situazione possa sbloccarsi oggi. Intanto Furlani e Moncada lavorano per comprare un sostituto dello stesso Ballo-Touré, un giocatore che possa quindi accettare di buon grado di fare la riserva di Theo Hernandez – ruolo che ormai stava stretto al francese. Riccardo Calafiori del Basilea (ex Roma), Rogerio del Sassuolo o il giovane Pedro Milans del Penarol le opzioni più probabili ma occhio alle sorprese.