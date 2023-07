Musah-Milan, un incontro per sbloccare l’affare: gli aggiornamenti

Le ultime sull’affare tra il Milan ed il Valencia per portare il giovane mediano Yunus Musah alla corte di Stefano Pioli a breve.

Nella giornata di oggi il Milan con ogni probabilità porterà ufficialmente a sette il numero di nuovi innesti estivi. Infatti ad ore è atteso l’annuncio dell’ingaggio di Samuel Chukwueze, esterno d’attacco del Villarreal.

Ma dalla Spagna potrebbe arrivare anche un altro importante rinforzo. Infatti il Milan continua a spingere per rinforzare fortemente la propria linea mediana, assicurandosi anche le prestazioni di Yunus Musah. Non è certo un mistero che il classe 2002 di origini statunitensi sia nel mirino del club rossonero.

Oggi la Gazzetta dello Sport ha lanciato gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa non certo semplice. Il Milan ha già l’accordo con il giovane centrocampista, che direbbe sì al contratto quinquennale da 2 milioni netti a stagione. Manca però l’accordo con il Valencia, club iberico che ha aperto alla cessione ma senza abbassare le pretese.

Musah, a breve incontro tra il Valencia e gli agenti

Il Milan ha messo già sul piatto anche un’offerta piuttosto allettante. 18 milioni di euro complessivi per convincere il Valencia a lasciar partire Musah nel giro di pochi giorni. Ma i levantini continuano a sparare alto e chiedere almeno 25 milioni per il centrocampista. Una distanza non incolmabile ma comunque ancora piuttosto ampia.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, nei prossimi giorni la situazione potrebbe sbloccarsi grazie all’intervento degli agenti di Musah. Pare infatti che sia programmato un incontro determinante tra i procuratori del calciatore americano e la dirigenza del Valencia. L’intenzione è quella di spingere per lasciar partire Musah, che vuole cambiare aria e sta solo attendendo il via libera per volare in direzione Milano.

L’innesto di Musah sarebbe il terzo colpo a centrocampo del Milan per la prossima stagione, dopo gli acquisti di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e di Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar. Lo statunitense completerebbe il reparto con dinamismo e aggressività, cercando di diventare una sorte di erede di Franck Kessie in mezzo al campo.

Secondo la Gazzetta, oltre a Musah potrebbe arrivare anche un altro rinforzo a centrocampo. Infatti il Milan, in attesa del rientro di Ismael Bennacer dal lungo infortunio, potrebbe pensare ad un regista difensivo che possa completare la mediana e dare anche maggiori geometrie al gioco di mister Pioli.