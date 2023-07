Juve-Milan, Thiaw: “Felice per il primo gol”. Reijnders: “Questo il mio vero ruolo”

Le parole di Malick Thiaw e Tijjani Reijnders al termine di Juventus-Milan, amichevole giocata questa notte negli States.

Nella notte il Milan ha disputato la seconda amichevole di lusso della sua tournée statunitense. I rossoneri sono scesi in campo alle ore 4:30 italiane a Carson, contro i rivali storici della Juventus.

Gara terminata con il punteggio di 2-2, poi vinta ai calci di rigore dai bianconeri. Da segnalare comunque buoni progressi per quanto riguarda gli uomini di Stefano Pioli, in particolare a livello di tenuta fisico-atletica. Ma anche i singoli hanno mostrato delle individualità in ascesa.

Uno dei due gol del Milan è stato realizzato da Malick Thiaw, ovvero dal difensore tedesco classe 2001 che ormai viene considerato per forza di cose un titolare della linea difensiva. L’ex Schalke 04 gode della stima di Pioli e stanotte lo ha ripagato segnando un bellissimo gol sugli sviluppi di un calcio di punizione di Theo Hernandez.

Le parole di Thiaw dopo Juventus-Milan 2-2

Una prima marcatura, seppur non ufficiale, che Thiaw difficilmente dimenticherà. Come lui stesso ha dichiarato ai canali ufficiali del Milan dopo l’incontro giocato a Carson: “Sono molto contento per la prima rete segnata con la maglia del Milan. La prima volta è sempre speciale, dunque penso che non lo dimenticherò. Sono felice qui”.

🗣️ Thiaw and a special moment ❤️🖤 🗣️ Malick e il suo momento speciale ❤️🖤#ACMTour #SempreMilan pic.twitter.com/UtMTIe5ASn — AC Milan (@acmilan) July 28, 2023

Thiaw con grande maturità ha parlato anche della preparazione e del punto in cui si trova a suo dire la squadra: “Ci stiamo allenando da non molto. Io personalmente da poco perché ho fatto qualche giorno di vacanza in più per aver giocato a giugno in Nazionale. Siamo ancora in pre-campionato e possiamo migliorare la condizione. Di certo non siamo ancora al 100%, ma sono convinto che avremo tutto il tempo per essere pronti per la prima di campionato”.

Il commento di Reijnders a fine partita

Anche per Tijjani Reijnders è stata una nottata speciale. L’olandese ha infatti giocato la sua prima partita dal 1′ minuto con la maglia del Milan. Una prova incoraggiante per l’ex AZ, che ovviamente deve capire poco a poco gli schemi dei rossoneri.

Queste le sue parole nel post-partita: “Bello vestire questa maglia, spero di farlo sempre di più. Siamo forse troppo frenetici ma poi abbiamo preso in mano il possesso del pallone. Abbiamo segnato due bei gol, peccato però per il loro pareggio. Possiamo fare meglio”.

Sul suo ruolo in campo: “Ne ho parlato con mister Pioli e questa è la mia posizione ideale. Un numero 8 che costruisce gioco e fa valere la sua tecnica, per questo sono soddisfatto”.