Juve, UFFICIALE: esclusione dalla Conference e multa

L’organo del calcio europeo ha comunicato la decisione ufficiali sulla pena per il club bianconero: niente Conference League

Finalmente è arrivata la sentenza che tutti attendevano per quanto riguarda la Juventus e la partecipazione alle coppe europee. Da pochi minuti è arrivata la sanzione per il club bianconero, che può dirsi molto pesante anche in termini economici.

Sette mesi dopo l’apertura del fascicolo, la UEFA ha preso la decisione ufficiale in merito alle violazioni della Juventus sul settlement agreement firmato ad agosto 2022. La società è stata sanzionata con la squalifica dalle coppe europee per un anno, per cui la squadra allenata da Massimiliano Allegri non disputerà la Conference League durante la prossima stagione.

In classifica infatti era scesa al settimo posto dopo la penalizzazione. Al posto della Vecchia Signora in Conference ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. E non è finita qui perché è arrivata per il club bianconero anche un’ammenda da 20 milioni di euro, 10 dei quali con la condizionale se i bilanci annuali del club 2023, 2024 e 2025 non siano conformi ai requisiti UEFA.

I giudici hanno analizzato tutte le carte fino all’ultimo termine possibile per far valere la sanzione nella stagione imminente. Alcuni tifosi della Juve considerano la sanzione immediata un bene, perché in caso di qualificazione alla prossima Champions League non ci saranno più problemi.