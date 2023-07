Milan, finalmente Musah: il Valencia lo cede

Il prossimo colpo del Milan dovrebbe essere Yunus Musah: la trattativa può avere presto un’accelerata. Il punto della situazione: ecco cosa sta succedendo

Arrivano segnali più che positivi dalla Spagna: il Valencia ha capito che ha poco senso tirare ancora troppo la corda, Yunus Musah può presto diventare un giocatore del Milan

E’ il centrocampista classe 2002 il prossimo obiettivo del Diavolo. Il nome è cerchiato di rosso ormai da settimane e Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, con la complicità del giocatore, stanno lavorando ai fianchi dei Pipistrelli per ottenere il via libera al suo acquisto.

Il Milan lo ha individuato come il rinforzo giusto per migliorare la mediana, che ha visto arrivare già Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. Musah, se tutto dovesse andare, come i rossoneri sperano, diventerebbe l’ottavo colpo di questo ricco calciomercato. Il Diavolo, dopo aver ceduto Sandro Tonali, ha messo le mani sui due centrocampisti già citati, oltre che su Marco Sportiello, Luka Romero, Christian Pulisic, Noah Okafor e Samuel Chukwueze.

La partenza dell’italiano così come gli addii di Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic, sono stati dimenticati dai tifosi, che hanno ritrovato l’entusiasmo sperduto.

Musah e cessioni: il Milan fissa gli obiettivi

Il calciomercato però è ancora lungo e oltre a mettere le mani su Musah, il Milan sarà chiamato a cedere i tanti calciatori in esubero. Anche per questo non c’è fretta di chiudere per l’americano. L’obiettivo resta quello di arrivare alla fumata bianca per una cifra vicina ai 18 milioni di euro più bonus.

Nel frattempo, come detto, si provare a cedere quegli elementi fuori dal progetto di Stefano Pioli: i primi della lista sono sicuramente Ante Rebic, Divock Origi e Ballo-Toure. Per i due attaccanti e il terzino mancino non c’è più spazio: entrambi non sono volati in America per prendere parte alla tournée contro Real Madrid, Juventus e Barcellona.

Si cerca una sistemazione, inoltre, anche per Caldara, Vasquez e Lazetic. Possibile addio, infine, per De Ketelaere, Saelemaekers e Adli, ma serve l’offerta giusta.